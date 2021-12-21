https://ria.ru/20211221/putin-1764712202.html
Путин напомнил о работе специалистов из США на ядерных объектах в России
Путин напомнил о работе специалистов из США на ядерных объектах в России - РИА Новости, 21.12.2021
Путин напомнил о работе специалистов из США на ядерных объектах в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в начале 90-х годов флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:47
2021-12-21T13:47
2021-12-21T13:55
безопасность
сша
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в начале 90-х годов флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты РФ."Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса РФ сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего еще надо?", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.По его словам, в правительстве России тогда работали союзники из США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали.
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безопасность, сша, владимир путин, россия
13:47 21.12.2021 (обновлено: 13:55 21.12.2021)
Путин напомнил о работе специалистов из США на ядерных объектах в России
Президент Путин напомнил о работе американских специалистов на ядерных объектах в России