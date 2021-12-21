https://ria.ru/20211221/putin-1764712202.html

Путин напомнил о работе специалистов из США на ядерных объектах в России

Путин напомнил о работе специалистов из США на ядерных объектах в России - РИА Новости, 21.12.2021

Путин напомнил о работе специалистов из США на ядерных объектах в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в начале 90-х годов флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:47

2021-12-21T13:47

2021-12-21T13:55

безопасность

сша

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в начале 90-х годов флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты РФ."Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса РФ сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего еще надо?", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.По его словам, в правительстве России тогда работали союзники из США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали.

https://ria.ru/20211221/ssha-1764712833.html

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безопасность, сша, владимир путин, россия