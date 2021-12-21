https://ria.ru/20211221/putin-1764686267.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 21.12.2021

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных звонков и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, он также продолжает... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:34

2021-12-21T12:34

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в мире

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных звонков и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, он также продолжает готовиться к пресс-конференции, которая состоится 23 декабря, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Запланировано несколько международных телефонных разговоров, и также во второй половине дня Путин еще проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... И дальше - работа по подготовке пресс-конференции. Министерства и ведомства подготовили свои справочные материалы, которые резюмируют итоги года, вот как раз по ним президент и будет готовиться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211220/putin-1764555447.html

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия