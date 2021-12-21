https://ria.ru/20211221/puteshestviya-1764550913.html

Названы страны, в которых туристы мечтают побывать больше всего

Названы страны, в которых туристы мечтают побывать больше всего - РИА Новости, 21.12.2021

Названы страны, в которых туристы мечтают побывать больше всего

Определены места, в которых после пандемии путешественники мечтают побывать больше всего, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T01:52

2021-12-21T01:52

2021-12-21T01:52

туризм

токио

венеция

италия

лувр

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Определены места, в которых после пандемии путешественники мечтают побывать больше всего, сообщает Travel Daily Media.Аналитики исследовали более 100 онлайн-источников и выяснили, что первое место в списке занимает Италия. Ее называли 67 процентов пользователей. Они хотели бы увидеть Колизей в Риме, Везувий в Помпеях и Пизанскую башню, а также попробовать настоящую неаполитанскую пиццу.На втором месте — США, о визите в которые грезят 56 процентов пользователей. Там туристы хотели бы погулять по улицам Нью-Йорка, сфотографироваться на Статуе Свободы, увидеть знаменитостей в Голливуде и отпраздновать день рождения в Лас-Вегасе.Британия привлекает 55 процентов респондентов. Там мечтают гулять по знаменитым улицам Лондона и совершать поездки на побережье.В десятку самых желанных стран вошли также Австралия, Франция, Исландия, Япония, Китай, Греция и Перу.Рейтинг востребованных городов возглавил Париж — его назвали 45 процентов туристов. Венеция с водными каналами и красивейшими палаццо уступила французской столице всего один пункт, она на втором месте списка. Увидеть Акрополь в Афинах мечтает каждый пятый путешественник. Пирамиды в Египте хочет посмотреть треть респондентов. Также в списке — Нью-Йорк, Лондон, Токио, Рим, Барселона и Кейптаун.

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

токио

венеция

италия

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токио, венеция, италия, лувр, новости - туризм, туризм