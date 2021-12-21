https://ria.ru/20211221/ptrk-1764825387.html

США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон

США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон - РИА Новости, 21.12.2021

США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон

Администрация США одобрила продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 125 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T23:51

2021-12-21T23:51

2021-12-21T23:51

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Администрация США одобрила продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 125 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.С учетом дополнительных запросов, поступивших из Вильнюса, сделка предполагает поставку 341 ракеты FGM-148F и 30 командно-пусковых блоков ПТРК Javelin."Госдепартамент вынес определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Литвы ракет Javelin и сопутствующего оборудования на оценочную стоимость 125 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности... уведомило сегодня конгресс об этой возможной продаже", - сказано в пресс-релизе.В комплект поставки входят также зарядные блоки для батарей, тренажеры, справочные материалы, услуги технического сопровождения, добавили военные.

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в мире, литва, сша, министерство обороны сша, javelin (птрк)