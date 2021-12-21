https://ria.ru/20211221/provokatsii-1764810205.html
МИД ДНР заявил, что готов к любым провокациям Киева
МИД ДНР заявил, что готов к любым провокациям Киева - РИА Новости, 21.12.2021
МИД ДНР заявил, что готов к любым провокациям Киева
Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика готова к любым провокациям со стороны Киева в Донбассе, даже с возможным применением химикатов, сказала глава... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:40
2021-12-21T20:40
2021-12-21T20:42
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика готова к любым провокациям со стороны Киева в Донбассе, даже с возможным применением химикатов, сказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова."А мы готовы. Мы 7 лет находимся в вооруженном конфликте с украинской стороной, поэтому мы готовы к любым провокациям. С нашей стороны предприняты все необходимые меры, проведены все проверки. Мы в полной готовности защищать наших граждан", - сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".Во вторник Шойгу заявил, что более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции и готовят украинский спецназ. Кроме того, эти ЧВК готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по упрощенному приобретению украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в "Антитеррористической операции" и "Операции объединенных сил" в Донбассе. В ЛНР считают, что таким образом Зеленский пытается легализовать иностранных наемников на территории Украины.
https://ria.ru/20211221/donbass-1764796027.html
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в мире, украина, киев, донецк (донецкая область), мид днр, ситуация в днр и лнр
20:40 21.12.2021 (обновлено: 20:42 21.12.2021)
МИД ДНР заявил, что готов к любым провокациям Киева
МИД ДНР заявил, что готов к любым провокациям Киева с использованием химикатов в Донбассе