16:53 21.12.2021 (обновлено: 17:12 21.12.2021)
Глава МИД Британии рассказала о переговорах по Североирландскому протоколу
Глава МИД Британии Трасс рассказала о переговорах с ЕС по Североирландскому протоколу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс
ЛОНДОН, 21 дек – РИА Новости. Решение по североирландскому протоколу должно быть найдено в 2022 году, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс по итогам своих первых переговоров с ЕС в новом качестве. Об этом говорится в сообщении британского МИД.
Трасс отвечает за переговоры с ЕС после отставки прежнего переговорщика Дэвида Фроста, которая состоялась в минувшие выходные. Ранее спецпредставитель Британии по Brexit и международной политике Дэвид Фрост заявлял, что Великобритании и Евросоюзу необходимо найти решение по протоколу о Северной Ирландии в начале 2022 года. Фрост выразил разочарование, что в этом году не удалось достичь ни всеобъемлющего, ни промежуточного соглашения, он покинул свой пост в конце прошлой недели.
"Мы должны ускорить темпы переговоров в новом году. Мы по-прежнему отдаем предпочтение достижению согласованного решения", - отметила министр.
По ее словам, позиция Великобритании относительно североирландского протокола не изменилась. "Нам нужно, чтобы товары свободно перемещались между Великобританией и Северной Ирландией, роль Европейского суда как окончательного арбитра в спорах между нами была прекращена, а также следует решить другие вопросы", - сказала она.
"Если этого не произойдет, мы готовы задействовать гарантии статьи 16 (торгового соглашения - прим.ред.) для решения вполне реальных проблем, с которыми сталкиваются в Северной Ирландии, и для защиты соглашения Страстной пятницы во всех его аспектах", - сказала Трасс.
Правительство Великобритании в июле заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС. Отмечалось, что нормативная среда в Северной Ирландии должна допускать различные стандарты, позволяя товарам, изготовленным по британским стандартам и регулируемым властями Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии до тех пор, пока они остаются на ее территории.