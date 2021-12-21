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Глава МИД Британии рассказала о переговорах по Североирландскому протоколу
Глава МИД Британии рассказала о переговорах по Североирландскому протоколу - РИА Новости, 21.12.2021
Глава МИД Британии рассказала о переговорах по Североирландскому протоколу
Решение по североирландскому протоколу должно быть найдено в 2022 году, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс по итогам своих первых переговоров с ЕС... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:53
2021-12-21T17:12
в мире
великобритания
евросоюз
северная ирландия
лондон
дэвид фрост
европейский суд
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ЛОНДОН, 21 дек – РИА Новости. Решение по североирландскому протоколу должно быть найдено в 2022 году, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс по итогам своих первых переговоров с ЕС в новом качестве. Об этом говорится в сообщении британского МИД.Трасс отвечает за переговоры с ЕС после отставки прежнего переговорщика Дэвида Фроста, которая состоялась в минувшие выходные. Ранее спецпредставитель Британии по Brexit и международной политике Дэвид Фрост заявлял, что Великобритании и Евросоюзу необходимо найти решение по протоколу о Северной Ирландии в начале 2022 года. Фрост выразил разочарование, что в этом году не удалось достичь ни всеобъемлющего, ни промежуточного соглашения, он покинул свой пост в конце прошлой недели."Мы должны ускорить темпы переговоров в новом году. Мы по-прежнему отдаем предпочтение достижению согласованного решения", - отметила министр.По ее словам, позиция Великобритании относительно североирландского протокола не изменилась. "Нам нужно, чтобы товары свободно перемещались между Великобританией и Северной Ирландией, роль Европейского суда как окончательного арбитра в спорах между нами была прекращена, а также следует решить другие вопросы", - сказала она."Если этого не произойдет, мы готовы задействовать гарантии статьи 16 (торгового соглашения - прим.ред.) для решения вполне реальных проблем, с которыми сталкиваются в Северной Ирландии, и для защиты соглашения Страстной пятницы во всех его аспектах", - сказала Трасс.Правительство Великобритании в июле заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС. Отмечалось, что нормативная среда в Северной Ирландии должна допускать различные стандарты, позволяя товарам, изготовленным по британским стандартам и регулируемым властями Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии до тех пор, пока они остаются на ее территории.
https://ria.ru/20211206/evrosoyuz-1762279752.html
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в мире, великобритания, евросоюз, северная ирландия, лондон, дэвид фрост, европейский суд
16:53 21.12.2021 (обновлено: 17:12 21.12.2021)
 
Глава МИД Британии рассказала о переговорах по Североирландскому протоколу

Глава МИД Британии Трасс рассказала о переговорах с ЕС по Североирландскому протоколу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ЛОНДОН, 21 дек – РИА Новости. Решение по североирландскому протоколу должно быть найдено в 2022 году, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс по итогам своих первых переговоров с ЕС в новом качестве. Об этом говорится в сообщении британского МИД.
Трасс отвечает за переговоры с ЕС после отставки прежнего переговорщика Дэвида Фроста, которая состоялась в минувшие выходные. Ранее спецпредставитель Британии по Brexit и международной политике Дэвид Фрост заявлял, что Великобритании и Евросоюзу необходимо найти решение по протоколу о Северной Ирландии в начале 2022 года. Фрост выразил разочарование, что в этом году не удалось достичь ни всеобъемлющего, ни промежуточного соглашения, он покинул свой пост в конце прошлой недели.
"Мы должны ускорить темпы переговоров в новом году. Мы по-прежнему отдаем предпочтение достижению согласованного решения", - отметила министр.
По ее словам, позиция Великобритании относительно североирландского протокола не изменилась. "Нам нужно, чтобы товары свободно перемещались между Великобританией и Северной Ирландией, роль Европейского суда как окончательного арбитра в спорах между нами была прекращена, а также следует решить другие вопросы", - сказала она.
"Если этого не произойдет, мы готовы задействовать гарантии статьи 16 (торгового соглашения - прим.ред.) для решения вполне реальных проблем, с которыми сталкиваются в Северной Ирландии, и для защиты соглашения Страстной пятницы во всех его аспектах", - сказала Трасс.
Правительство Великобритании в июле заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС. Отмечалось, что нормативная среда в Северной Ирландии должна допускать различные стандарты, позволяя товарам, изготовленным по британским стандартам и регулируемым властями Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии до тех пор, пока они остаются на ее территории.
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В миреВеликобританияЕвросоюзСеверная ИрландияЛондонДэвид ФростЕвропейский суд
 
 
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