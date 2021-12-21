https://ria.ru/20211221/propoved-1764744476.html
В Коми инспектор ДПС прочитал нарушительнице протокол в стиле проповеди
В Коми инспектор ДПС прочитал нарушительнице протокол в стиле проповеди - РИА Новости, 21.12.2021
В Коми инспектор ДПС прочитал нарушительнице протокол в стиле проповеди
Управление МВД РФ по Коми организовало служебную проверку после того, как в интернете появилось видео, где инспектор ДПС зачитывает протокол нарушительнице в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:35
2021-12-21T15:35
2021-12-21T15:35
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Управление МВД РФ по Коми организовало служебную проверку после того, как в интернете появилось видео, где инспектор ДПС зачитывает протокол нарушительнице в стиле проповеди, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции региона.В соцсетях и Telegram-каналах появилось видео, где инспектор ДПС в стиле проповеди зачитывает административный протокол нарушительнице, которую он якобы остановил на трассе "Вятка" за непристегнутый ремень. При этом он называет штраф "окаянным". Судя по смеху нарушительницы, который слышен за кадром, "проповедь" ее развеселила."По факту публикации в СМИ назначена служебная проверка, на которую отводится 30 дней", - сказала представитель полиции Коми. Она не стала комментировать выходку инспектора ДПС до завершения проверки.
https://ria.ru/20210828/voditeli-1747684552.html
республика коми
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, республика коми
В Коми инспектор ДПС прочитал нарушительнице протокол в стиле проповеди
В Коми проводят проверку из-за инспектора ДПС, прочитавшего "проповедь" нарушительнице