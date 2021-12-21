https://ria.ru/20211221/proizvodstvo-1764775445.html

Азаров поучаствовал в запуске нового производства на "ОДК-Кузнецов"

Азаров поучаствовал в запуске нового производства на "ОДК-Кузнецов" - РИА Новости, 21.12.2021

Азаров поучаствовал в запуске нового производства на "ОДК-Кузнецов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в запуске нового производства компрессоров газотурбинных двигателей на "ОДК-Кузнецов", сообщает... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:13

2021-12-21T17:13

2021-12-21T17:29

экономика

самарская область

дмитрий азаров

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

александр артюхов

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САМАРА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в запуске нового производства компрессоров газотурбинных двигателей на "ОДК-Кузнецов", сообщает правительство региона.Ранее "Ростех" информировал, что во вторник Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) запустила на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов" новое производство компрессоров газотурбинных двигателей. Инвестиции в реализацию проекта составили 4,8 миллиарда рублей."В церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов, а также заместитель генерального директора – управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для развития "ОДК-Кузнецов" госкорпорация "Ростех" и ОДК реализовали масштабный проект модернизации предприятия. В частности, был построен корпус производства компрессоров авиадвигателей, где будет сосредоточена вся цепочка изготовления ротора компрессора газотурбинных двигателей – от заготовки до выхода готового узла. Новый комплекс площадью 16,7 тысячи квадратных метров войдет в состав создаваемого центра специализации "Компрессор и турбина". Он обеспечит полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для производства компонентов – лопаток, роторов, статоров и других изделий, всего порядка 1000 наименований."Это самый масштабный проект в рамках модернизации самарского предприятия "ОДК-Кузнецов". Планируем, что благодаря современному высокопроизводительному оборудованию и новой схеме внутризаводской логистики объем производства деталей вырастет в два раза при меньших трудозатратах", – цитирует Сердюкова пресс-служба.На территории "ОДК-Кузнецов" было реконструировано инструментальное производство, установлено 30 единиц современного высокотехнологичного оборудования. По информации пресс-службы, открытие двух производств позволит создать на предприятии 500 новых рабочих мест.По словам Азарова, за последние годы в модернизацию "ОДК-Кузнецов" вложено более 12 миллиардов рублей. "Госкорпорация "Ростех" является стратегическим партнером Самарской области, в первую очередь благодаря огромному количеству производств, которые размещены на территории региона. Я хочу искренне поблагодарить Сергея Викторовича Чемезова за такое внимание к Самарской области и отдельно за то внимание, которое руководство госкорпорации уделяет именно "ОДК-Кузнецов", – цитирует губернатора пресс-служба.

https://ria.ru/20211221/itogi-1764660610.html

https://ria.ru/20211221/kabytov-1764659666.html

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самарская область

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экономика, самарская область, дмитрий азаров, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, александр артюхов