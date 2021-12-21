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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/prognoz-1764780066.html
Россиянам дали прогноз на 2022 год
Мясников дал "прогноз" по коронавирусу на 2022 год - РИА Новости, 21.12.2021
Россиянам дали прогноз на 2022 год
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале "шутки ради" составил "прогноз" на 2022 год. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:38
2021-12-21T18:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале "шутки ради" составил "прогноз" на 2022 год.По словам медика, жителям России стоит ожидать минимум две волны коронавируса: в феврале — апреле и июле — сентябре. Максимальное число инфицированных в день, как считает Мясников, будет колебаться от 50 до 80 тысяч человек. При этом показатель заболеваемости на плато между волнами может составить до 20 тысяч ежедневно. Вакцинация, по его мнению, получит более широкое распространение, поэтому смертность от COVID-19 упадет до одного процента."Будут появляться все новые вакцины, по эффективности сходные с вакцинами от гриппа, но двух- и трехкратного в год введения. &lt;…&gt; Вакцины взаимно признают и мы, и Запад", — заметил он.В новом году россияне свыкнутся с необходимостью носить средства индивидуальной защиты, добавил врач. "Весь год проведем в масках — не потому, что они такие эффективные, а потому что "так надо", — написал он.Помимо этого, Мясников заявил о риске появления с интервалами от трех до пяти месяцев новых вариантов SARS-CoV-2: штаммы будут "все более заразными, но все более "безобидными"."Ну что еще? Надеюсь, я проживу и этот год — вот самое ненадежное предсказание! Не воспринимайте написанное всерьез! Но: по итогу все будет хорошо!" — подытожил медик.
https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764769372.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
17:38 21.12.2021 (обновлено: 18:20 21.12.2021)
 
Мясников дал "прогноз" по коронавирусу на 2022 год

Вакцины, маски, новые штаммы: врач Мясников дал "прогноз" на 2022 год

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале "шутки ради" составил "прогноз" на 2022 год.
По словам медика, жителям России стоит ожидать минимум две волны коронавируса: в феврале — апреле и июле — сентябре. Максимальное число инфицированных в день, как считает Мясников, будет колебаться от 50 до 80 тысяч человек. При этом показатель заболеваемости на плато между волнами может составить до 20 тысяч ежедневно. Вакцинация, по его мнению, получит более широкое распространение, поэтому смертность от COVID-19 упадет до одного процента.
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"Будут появляться все новые вакцины, по эффективности сходные с вакцинами от гриппа, но двух- и трехкратного в год введения. <…> Вакцины взаимно признают и мы, и Запад", — заметил он.
В новом году россияне свыкнутся с необходимостью носить средства индивидуальной защиты, добавил врач. "Весь год проведем в масках — не потому, что они такие эффективные, а потому что "так надо", — написал он.
Помимо этого, Мясников заявил о риске появления с интервалами от трех до пяти месяцев новых вариантов SARS-CoV-2: штаммы будут "все более заразными, но все более "безобидными".
"Ну что еще? Надеюсь, я проживу и этот год — вот самое ненадежное предсказание! Не воспринимайте написанное всерьез! Но: по итогу все будет хорошо!" — подытожил медик.
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