13:09 21.12.2021 (обновлено: 13:32 21.12.2021)
Сибирь присоединилась к проекту Корпорации МСП "Фермерский островок"
© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
© Фото : пресс-службы банка МСП
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок", который позволяет местным сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию в магазинах крупных ритейлеров, открылась в центре Новосибирска, сообщает пресс-служба МСП Банка.
В Новосибирской области проект реализуется совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" и областным Агентством инвестиционного развития при поддержке регионального Министерства промышленности и торговли, уточняется в сообщении.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, "Фермерский островок" позволяет небольшим сельхозпредприятиям организовать совместные продажи производимой продукции. Для этого они объединяются в кооператив, который становится оператором конкретной торговой точки, или входят в уже действующее объединение.
© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
© Фото : пресс-службы банка МСП
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
"Корпорация МСП сопровождает создание "Фермерских островков" на всех этапах: от подбора локации с наибольшим трафиком и открытия первого магазина до масштабирования на весь регион. Этот проект мы реализуем вместе с МСП Банком, который для сельхозпроизводителей разработал новый кредитный продукт со специальными, выгодными условиями", - рассказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Сейчас в новосибирском "Фермерском островке" представлена продукция 15 хозяйств из разных районов области. В ассортименте - молочная продукция, крафтовые сыры, охлажденное мясо, полуфабрикаты, замороженные ягоды, зелень, яйцо, безалкогольные напитки.
"Запуск проекта "Фермерский островок" на территории области поможет нашим сельхозпроизводителям расширить возможности для реализации своей продукции. Покупатели, в свою очередь, смогут сделать выбор из широкого ассортимента свежих и экологически чистых продуктов", – отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь, директор департамента по взаимодействию с государственными органами Х5 Алексей Иванов указал, что сотрудничество в рамках пилотного проекта позволит местным фермерам реализовывать свою продукцию в магазинах Х5, а покупателям федеральной сети даст доступ к широкому ассортименту фермерской продукции.
© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
© Фото : пресс-службы банка МСП
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
"Операторы-кооперативы будут развивать новые локации совместно с торговой сетью и открывать новые торговые точки, расширяя количество фермеров – участников проекта", – отметил Иванов.
Оператором пилотного проекта в Новосибирске стал сельскохозяйственный кооператив "Возрождение", в который на данный момент входит восемь хозяйств. Кооператив планирует расширение круга поставщиков и членов кооператива, что поможет открытию новых "островков" и в других районах Новосибирска.
Первая торговая точка в рамках проекта открылась 17 декабря в Уфе. "Фермерский островок" работает в формате "shop-in-shop", на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих в рамках кооперации. Пилотная реализация проекта рассчитана на шесть месяцев. Дальнейшая цель проекта — масштабирование на всю страну, говорится в сообщении.