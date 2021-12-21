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Сибирь присоединилась к проекту Корпорации МСП "Фермерский островок"
Сибирь присоединилась к проекту Корпорации МСП "Фермерский островок" - РИА Новости, 21.12.2021
Сибирь присоединилась к проекту Корпорации МСП "Фермерский островок"
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок", который позволяет местным сельхозпроизводителям реализовывать свою... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:09
2021-12-21T13:32
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок", который позволяет местным сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию в магазинах крупных ритейлеров, открылась в центре Новосибирска, сообщает пресс-служба МСП Банка.В Новосибирской области проект реализуется совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" и областным Агентством инвестиционного развития при поддержке регионального Министерства промышленности и торговли, уточняется в сообщении.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, "Фермерский островок" позволяет небольшим сельхозпредприятиям организовать совместные продажи производимой продукции. Для этого они объединяются в кооператив, который становится оператором конкретной торговой точки, или входят в уже действующее объединение.Сейчас в новосибирском "Фермерском островке" представлена продукция 15 хозяйств из разных районов области. В ассортименте - молочная продукция, крафтовые сыры, охлажденное мясо, полуфабрикаты, замороженные ягоды, зелень, яйцо, безалкогольные напитки.В свою очередь, директор департамента по взаимодействию с государственными органами Х5 Алексей Иванов указал, что сотрудничество в рамках пилотного проекта позволит местным фермерам реализовывать свою продукцию в магазинах Х5, а покупателям федеральной сети даст доступ к широкому ассортименту фермерской продукции.Оператором пилотного проекта в Новосибирске стал сельскохозяйственный кооператив "Возрождение", в который на данный момент входит восемь хозяйств. Кооператив планирует расширение круга поставщиков и членов кооператива, что поможет открытию новых "островков" и в других районах Новосибирска.Первая торговая точка в рамках проекта открылась 17 декабря в Уфе. "Фермерский островок" работает в формате "shop-in-shop", на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих в рамках кооперации. Пилотная реализация проекта рассчитана на шесть месяцев. Дальнейшая цель проекта — масштабирование на всю страну, говорится в сообщении.
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мсп банк, корпорация мсп
13:09 21.12.2021 (обновлено: 13:32 21.12.2021)
 

Сибирь присоединилась к проекту Корпорации МСП "Фермерский островок"

© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : пресс-службы банка МСП
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок", который позволяет местным сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию в магазинах крупных ритейлеров, открылась в центре Новосибирска, сообщает пресс-служба МСП Банка.
В Новосибирской области проект реализуется совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" и областным Агентством инвестиционного развития при поддержке регионального Министерства промышленности и торговли, уточняется в сообщении.
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Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, "Фермерский островок" позволяет небольшим сельхозпредприятиям организовать совместные продажи производимой продукции. Для этого они объединяются в кооператив, который становится оператором конкретной торговой точки, или входят в уже действующее объединение.
© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : пресс-службы банка МСП
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
"Корпорация МСП сопровождает создание "Фермерских островков" на всех этапах: от подбора локации с наибольшим трафиком и открытия первого магазина до масштабирования на весь регион. Этот проект мы реализуем вместе с МСП Банком, который для сельхозпроизводителей разработал новый кредитный продукт со специальными, выгодными условиями", - рассказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Сейчас в новосибирском "Фермерском островке" представлена продукция 15 хозяйств из разных районов области. В ассортименте - молочная продукция, крафтовые сыры, охлажденное мясо, полуфабрикаты, замороженные ягоды, зелень, яйцо, безалкогольные напитки.
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"Запуск проекта "Фермерский островок" на территории области поможет нашим сельхозпроизводителям расширить возможности для реализации своей продукции. Покупатели, в свою очередь, смогут сделать выбор из широкого ассортимента свежих и экологически чистых продуктов", – отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь, директор департамента по взаимодействию с государственными органами Х5 Алексей Иванов указал, что сотрудничество в рамках пилотного проекта позволит местным фермерам реализовывать свою продукцию в магазинах Х5, а покупателям федеральной сети даст доступ к широкому ассортименту фермерской продукции.
© Фото : пресс-службы банка МСПНовая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : пресс-службы банка МСП
Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок"
"Операторы-кооперативы будут развивать новые локации совместно с торговой сетью и открывать новые торговые точки, расширяя количество фермеров – участников проекта", – отметил Иванов.
Оператором пилотного проекта в Новосибирске стал сельскохозяйственный кооператив "Возрождение", в который на данный момент входит восемь хозяйств. Кооператив планирует расширение круга поставщиков и членов кооператива, что поможет открытию новых "островков" и в других районах Новосибирска.
Первая торговая точка в рамках проекта открылась 17 декабря в Уфе. "Фермерский островок" работает в формате "shop-in-shop", на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих в рамках кооперации. Пилотная реализация проекта рассчитана на шесть месяцев. Дальнейшая цель проекта — масштабирование на всю страну, говорится в сообщении.
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