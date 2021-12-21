https://ria.ru/20211221/proekt-1764698866.html

Сибирь присоединилась к проекту Корпорации МСП "Фермерский островок"

Сибирь присоединилась к проекту Корпорации МСП "Фермерский островок" - РИА Новости, 21.12.2021

Сибирь присоединилась к проекту Корпорации МСП "Фермерский островок"

Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок", который позволяет местным сельхозпроизводителям реализовывать свою... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:09

2021-12-21T13:09

2021-12-21T13:32

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новая торговая точка в рамках реализуемого Корпорацией МСП проекта "Фермерский островок", который позволяет местным сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию в магазинах крупных ритейлеров, открылась в центре Новосибирска, сообщает пресс-служба МСП Банка.В Новосибирской области проект реализуется совместно с федеральной торговой сетью "Пятерочка" и областным Агентством инвестиционного развития при поддержке регионального Министерства промышленности и торговли, уточняется в сообщении.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, "Фермерский островок" позволяет небольшим сельхозпредприятиям организовать совместные продажи производимой продукции. Для этого они объединяются в кооператив, который становится оператором конкретной торговой точки, или входят в уже действующее объединение.Сейчас в новосибирском "Фермерском островке" представлена продукция 15 хозяйств из разных районов области. В ассортименте - молочная продукция, крафтовые сыры, охлажденное мясо, полуфабрикаты, замороженные ягоды, зелень, яйцо, безалкогольные напитки.В свою очередь, директор департамента по взаимодействию с государственными органами Х5 Алексей Иванов указал, что сотрудничество в рамках пилотного проекта позволит местным фермерам реализовывать свою продукцию в магазинах Х5, а покупателям федеральной сети даст доступ к широкому ассортименту фермерской продукции.Оператором пилотного проекта в Новосибирске стал сельскохозяйственный кооператив "Возрождение", в который на данный момент входит восемь хозяйств. Кооператив планирует расширение круга поставщиков и членов кооператива, что поможет открытию новых "островков" и в других районах Новосибирска.Первая торговая точка в рамках проекта открылась 17 декабря в Уфе. "Фермерский островок" работает в формате "shop-in-shop", на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих в рамках кооперации. Пилотная реализация проекта рассчитана на шесть месяцев. Дальнейшая цель проекта — масштабирование на всю страну, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211206/proizvodstvo-1762440157.html

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мсп банк, корпорация мсп