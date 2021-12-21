https://ria.ru/20211221/probki-1764781169.html
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 21.12.2021
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве в 17.30 вторника достигли 10 баллов – этот максимум фиксируется второй день подряд, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:42
2021-12-21T17:42
2021-12-21T18:03
происшествия
общество
москва
авто
россия
центр организации дорожного движения (цодд)
садовое кольцо (москва)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764608792_0:126:3031:1831_1920x0_80_0_0_bf85e3350bf4525107a3ba72cdfa35f9.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в 17.30 вторника достигли 10 баллов – этот максимум фиксируется второй день подряд, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В понедельник максимальные пробки в 10 баллов на дорогах возникли вечером к 18.30 и наблюдались менее часа, автомобили ехали со средней скоростью 20 километров в час."Движение на 17.30 — 10 баллов. В ближайшие часы движение будет также сильно затруднено. Автомобили едут со средней скоростью - 22 км/ч, автобусы - 27 км/ч", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурная смена ЦОДД перенастраивает светофоры в городе: длинный зеленый будет для тех, кто выезжает из центра, на перекрестках помогают регулировать движение и разбирать ДТП 23 экипажа дорожного патруля, по возможности на дорогах отдается приоритет городскому общественному транспорту."Основные затруднения сохраняются в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. По центру быстрей всего будет на метро, по вылетным магистралям — на наземном транспорте и такси", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211221/likhachi-1764773085.html
москва
россия
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764608792_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_e1782428aa94ea3fe0a11778ace10adf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, москва, авто, россия, центр организации дорожного движения (цодд), садовое кольцо (москва)
17:42 21.12.2021 (обновлено: 18:03 21.12.2021)
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Дептранс: пробки в Москве к 17:30 достигли десяти баллов