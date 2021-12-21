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Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 21.12.2021
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве в 17.30 вторника достигли 10 баллов – этот максимум фиксируется второй день подряд, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:42
2021-12-21T18:03
происшествия
общество
москва
авто
россия
центр организации дорожного движения (цодд)
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в 17.30 вторника достигли 10 баллов – этот максимум фиксируется второй день подряд, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В понедельник максимальные пробки в 10 баллов на дорогах возникли вечером к 18.30 и наблюдались менее часа, автомобили ехали со средней скоростью 20 километров в час."Движение на 17.30 — 10 баллов. В ближайшие часы движение будет также сильно затруднено. Автомобили едут со средней скоростью - 22 км/ч, автобусы - 27 км/ч", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурная смена ЦОДД перенастраивает светофоры в городе: длинный зеленый будет для тех, кто выезжает из центра, на перекрестках помогают регулировать движение и разбирать ДТП 23 экипажа дорожного патруля, по возможности на дорогах отдается приоритет городскому общественному транспорту."Основные затруднения сохраняются в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. По центру быстрей всего будет на метро, по вылетным магистралям — на наземном транспорте и такси", - дополняется в сообщении.
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москва
россия
садовое кольцо (москва)
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происшествия, общество, москва, авто, россия, центр организации дорожного движения (цодд), садовое кольцо (москва)
17:42 21.12.2021 (обновлено: 18:03 21.12.2021)
 
Пробки в Москве достигли десяти баллов

Дептранс: пробки в Москве к 17:30 достигли десяти баллов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в 17.30 вторника достигли 10 баллов – этот максимум фиксируется второй день подряд, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В понедельник максимальные пробки в 10 баллов на дорогах возникли вечером к 18.30 и наблюдались менее часа, автомобили ехали со средней скоростью 20 километров в час.
"Движение на 17.30 — 10 баллов. В ближайшие часы движение будет также сильно затруднено. Автомобили едут со средней скоростью - 22 км/ч, автобусы - 27 км/ч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурная смена ЦОДД перенастраивает светофоры в городе: длинный зеленый будет для тех, кто выезжает из центра, на перекрестках помогают регулировать движение и разбирать ДТП 23 экипажа дорожного патруля, по возможности на дорогах отдается приоритет городскому общественному транспорту.
"Основные затруднения сохраняются в центральной части города, Садовом кольце, ТТК и МКАД. По центру быстрей всего будет на метро, по вылетным магистралям — на наземном транспорте и такси", - дополняется в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
16:58
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ПроисшествияОбществоМоскваАвтоРоссияЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Садовое кольцо (Москва)
 
 
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