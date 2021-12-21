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Главный медицинский миф оказался ложью
Мясников развеял "абсолютно неубиваемый" миф о прививках - РИА Новости, 21.12.2021
Главный медицинский миф оказался ложью
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", можно ли мочить место прививки. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:28
2021-12-21T17:49
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", можно ли мочить место прививки.По словам медика, этот миф появился достаточно давно и стал "абсолютно неубиваемым". Он отметил, что многие специалисты, в том числе в его клинике, уверены в опасности "контактирования" с водой после укола в течение трех дней."Мы впитали это с молоком матери. Откуда это пошло? Я не знаю. По-моему, еще с довоенных времен", — сказал Мясников.Он добавил, что мочить водой место прививки можно, поскольку инфекции не смогут проникнуть в такое небольшое пространство.Ранее Мясников опроверг распространенное заблуждение о вакцинации: хотя многие люди считают, что после прививки лекарство всю жизнь "сидит и делает свое злое дело внутри организма", такое мнение ошибочно. Как подчеркнул врач, задача вакцины — стимулировать выработку антител в течение трех-четырех недель, после чего препарат "исчезнет" из организма.
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
14:28 21.12.2021 (обновлено: 17:49 21.12.2021)
 
Мясников развеял "абсолютно неубиваемый" миф о прививках

Врач Мясников развеял "абсолютно неубиваемый" миф о том, можно ли мочить место прививки

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", можно ли мочить место прививки.
По словам медика, этот миф появился достаточно давно и стал "абсолютно неубиваемым". Он отметил, что многие специалисты, в том числе в его клинике, уверены в опасности "контактирования" с водой после укола в течение трех дней.
"Мы впитали это с молоком матери. Откуда это пошло? Я не знаю. По-моему, еще с довоенных времен", — сказал Мясников.
Он добавил, что мочить водой место прививки можно, поскольку инфекции не смогут проникнуть в такое небольшое пространство.
Ранее Мясников опроверг распространенное заблуждение о вакцинации: хотя многие люди считают, что после прививки лекарство всю жизнь "сидит и делает свое злое дело внутри организма", такое мнение ошибочно. Как подчеркнул врач, задача вакцины — стимулировать выработку антител в течение трех-четырех недель, после чего препарат "исчезнет" из организма.
Девушка ест творог - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 02:00Сказано в эфире
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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