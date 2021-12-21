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Наука
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Побочка от вакцины или COVID-19? Как различить симптомы
Побочка от вакцины или COVID-19? Как различить симптомы - РИА Новости, 21.12.2021
Побочка от вакцины или COVID-19? Как различить симптомы
Ученые из Великобритании проанализировали данные о состоянии здоровья более миллиона человек в первую неделю после прививки. Выяснилось, что реакция на вакцину... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T08:00
2021-12-21T11:37
наука
вакцинация
здоровье
биология
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые из Великобритании проанализировали данные о состоянии здоровья более миллиона человек в первую неделю после прививки. Выяснилось, что реакция на вакцину иногда мешает вовремя распознать начало COVID-19. Как отличить побочные эффекты препарата от первых симптомов заболевания и что делать, если есть сомнения, — в материале РИА Новости.Искусственный интеллект бессиленКоронавирусом нередко заражаются непосредственно перед прививкой или после нее. Реакция на введение вакцины во многом совпадает с ранними проявлениями COVID-19. Среди них — высокая температура, усталость, головная и мышечная боль, тошнота и потеря аппетита. В таких случаях легко упустить начало болезни, тем более что полноценная защита организма возникает только на вторую неделю после укола, а в первые дни организм особенно уязвим.Британские ученые проанализировали статистику, собранную с помощью приложения для смартфонов CSS (COVID-19 simptom study). Изначально его создавали для отслеживания проявлений COVID-19, но сейчас используют и для изучения побочных эффектов прививок. Людей, прошедших вакцинацию, просят ежедневно заносить туда сведения о состоянии здоровья. А если есть симптомы, предлагают провериться на коронавирус.Авторы собрали данные по 1 072 313 участникам, зарегистрированным в CSS. Все они с 8 декабря 2020-го по 17 мая 2021-го получили первую дозу Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. В момент процедуры ни на что не жаловались. В течение недели после вакцинации 362 770 человек сообщили о симптомах, 14 842 сдали анализ на SARS-CoV-2. У 150 результаты оказались положительными, у 14 692 — отрицательными. Эти две группы и стали предметом сравнительного анализа.Информацию корректировали с учетом сопутствующих заболеваний и демографических параметров, таких как пол, возраст и этническая принадлежность. В предыдущем обзорном исследовании, тоже основанном на данных приложения CSS, авторы отмечали: побочные эффекты после прививки, в том числе тяжелые — например, тромбоцитопения (нарушение продукции тромбоцитов) и отдельные случаи воспаления миокарда, — чаще встречаются у молодых людей. Пожилые переносят вакцинацию легче. Что касается COVID-19, то здесь картина обратная: у молодежи коронавирус нередко протекает бессимптомно.Модель, работающая на принципах машинного обучения, учитывала все 28 зарегистрированных симптомов. Отдельно авторы провели анализ по трем главным клиническим проявлениям COVID-19, служащим в Великобритании показанием для ПЦР-тестирования. Это лихорадка, постоянный кашель и нарушение обоняния.Анализ показал: нет признаков, позволяющих уверенно различить реакцию на вакцину и начало заболевания. Это не удалось сделать ни с помощью машинных моделей, ни с помощью принятых профилей симптомов. У большинства три главных проявления болезни отсутствовали, их зафиксировали лишь у 62 участников с положительным тестом и у 3414 — с отрицательным. При этом многие, у кого подтвердилась инфекция, отмечали только утомляемость, головную и мышечные боли — самые частые побочные эффекты прививки.Вопрос времениКак выяснилось, симптомы трудно разделить не только по типу, но еще по силе и времени возникновения. Утомляемость, лихорадка, головная и мышечная боль обычно проявляются в первые сутки после прививки, а пик приходится на третий день. Эти симптомы отмечают у себя 76 процентов вакцинированных. У молодых людей процент выше — до 83.Разница в том, что на третий день после иммунизации эти симптомы, как правило, проходят, а при COVID-19, наоборот, нарастают и достигают максимума на седьмой день от заражения. К тому же у инфицированных усиливается боль в горле, появляется чихание, охриплость, кашель, мозговой туман. Отсюда вывод: в первые два-три дня после прививки побочные явления могут замаскировать начало COVID-19, но если симптомы сохраняются и усугубляются — это однозначно повод для беспокойства."Первые проявления COVID-19 очень схожи с последствиями прививки, — подтверждает руководитель Терапевтической клиники Европейского медицинского центра, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Владимир Сибирский. — Поэтому очень важно учитывать временной фактор. Поствакцинальные реакции, такие как кратковременное повышение температуры, слабость, головная и мышечные боли, как правило, проходят за сутки. Если они длятся более 24 часов и к ним присоединяются кашель, насморк, нарушения восприятия запаха и вкуса, очень вероятно, что это признаки коронавирусной или какой-то другой вирусной инфекции"."Побочные эффекты могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации, — объясняет заместитель главного врача филиала сети медицинских центров "Поликлиника.ру", кандидат медицинских наук Елена Ткач. — Обычно это непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом, повышением температуры, болями в суставах и мышцах, слабостью, общим недомоганием и головной болью. Реже отмечают тошноту, диспепсию и снижение аппетита. У некоторых пациентов бывают аллергические реакции. В случае, если симптомы сохраняются больше трех дней, необходимо вызвать врача и сдать ПЦР-тест".Однозначный ответ — тестированиеУченые отмечают: все приведенные сроки — ориентировочные, поскольку ни в одном случае не было известно точное время заражения. К тому же люди, которые подхватили вирус до вакцинации, не знали об этом, а значит, болезнь протекала в бессимптомной форме. Все это осложняет выработку критериев, по которым можно отличить симптомы раннего ковида от побочных эффектов прививки. Кроме того, эксперты указывают, что авторы исследования использовали данные только по Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, поэтому распространять их выводы на прочие препараты стоит с определенной осторожностью."Дело в том, что вакцины Pfizer и Moderna — довольно реактогенные. В большинстве случаев побочные эффекты у них более сильные, чем у Johnson &amp; Johnson и "Спутник V", — говорит Владимир Сибирский. — Что касается отечественных препаратов, то на них, по моим наблюдениям, реакция возникает довольно редко".В любом случае, ученые рекомендуют даже тем, кто недавно вакцинировался, при малейшем подозрении на COVID-19 оставаться дома и пройти тестирование — чтобы раньше выявить вирус и предотвратить его распространение.
https://ria.ru/20211207/potentsiya-1762450639.html
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вакцинация, здоровье, биология, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
08:00 21.12.2021 (обновлено: 11:37 21.12.2021)
 

Побочка от вакцины или COVID-19? Как различить симптомы

© Depositphotos / realinemediaПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / realinemedia
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые из Великобритании проанализировали данные о состоянии здоровья более миллиона человек в первую неделю после прививки. Выяснилось, что реакция на вакцину иногда мешает вовремя распознать начало COVID-19. Как отличить побочные эффекты препарата от первых симптомов заболевания и что делать, если есть сомнения, — в материале РИА Новости.

Искусственный интеллект бессилен

Коронавирусом нередко заражаются непосредственно перед прививкой или после нее. Реакция на введение вакцины во многом совпадает с ранними проявлениями COVID-19. Среди них — высокая температура, усталость, головная и мышечная боль, тошнота и потеря аппетита. В таких случаях легко упустить начало болезни, тем более что полноценная защита организма возникает только на вторую неделю после укола, а в первые дни организм особенно уязвим.
Британские ученые проанализировали статистику, собранную с помощью приложения для смартфонов CSS (COVID-19 simptom study). Изначально его создавали для отслеживания проявлений COVID-19, но сейчас используют и для изучения побочных эффектов прививок. Людей, прошедших вакцинацию, просят ежедневно заносить туда сведения о состоянии здоровья. А если есть симптомы, предлагают провериться на коронавирус.
Авторы собрали данные по 1 072 313 участникам, зарегистрированным в CSS. Все они с 8 декабря 2020-го по 17 мая 2021-го получили первую дозу Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. В момент процедуры ни на что не жаловались. В течение недели после вакцинации 362 770 человек сообщили о симптомах, 14 842 сдали анализ на SARS-CoV-2. У 150 результаты оказались положительными, у 14 692 — отрицательными. Эти две группы и стали предметом сравнительного анализа.
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Информацию корректировали с учетом сопутствующих заболеваний и демографических параметров, таких как пол, возраст и этническая принадлежность. В предыдущем обзорном исследовании, тоже основанном на данных приложения CSS, авторы отмечали: побочные эффекты после прививки, в том числе тяжелые — например, тромбоцитопения (нарушение продукции тромбоцитов) и отдельные случаи воспаления миокарда, — чаще встречаются у молодых людей. Пожилые переносят вакцинацию легче. Что касается COVID-19, то здесь картина обратная: у молодежи коронавирус нередко протекает бессимптомно.
Модель, работающая на принципах машинного обучения, учитывала все 28 зарегистрированных симптомов. Отдельно авторы провели анализ по трем главным клиническим проявлениям COVID-19, служащим в Великобритании показанием для ПЦР-тестирования. Это лихорадка, постоянный кашель и нарушение обоняния.
Анализ показал: нет признаков, позволяющих уверенно различить реакцию на вакцину и начало заболевания. Это не удалось сделать ни с помощью машинных моделей, ни с помощью принятых профилей симптомов. У большинства три главных проявления болезни отсутствовали, их зафиксировали лишь у 62 участников с положительным тестом и у 3414 — с отрицательным. При этом многие, у кого подтвердилась инфекция, отмечали только утомляемость, головную и мышечные боли — самые частые побочные эффекты прививки.
CC BY 4.0 / Liane S. Canas et al., 2021 / На диаграмме показаны наиболее частые симптомы в первую неделю после вакцинации. Красным показаны те, у кого при тестировании обнаружили коронавирус, синим — у кого тест дал отрицательный результат. В большинстве случаев симптомы в обеих группах очень похожи — невозможно определить, является ли человек COVID-положительным или страдает от побочных эффектов вакцины
На диаграмме показаны наиболее частые симптомы в первую неделю после вакцинации. Красным показаны те, у кого при тестировании обнаружили коронавирус, синим — у кого тест дал отрицательный результат - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
CC BY 4.0 / Liane S. Canas et al., 2021 /
На диаграмме показаны наиболее частые симптомы в первую неделю после вакцинации. Красным показаны те, у кого при тестировании обнаружили коронавирус, синим — у кого тест дал отрицательный результат. В большинстве случаев симптомы в обеих группах очень похожи — невозможно определить, является ли человек COVID-положительным или страдает от побочных эффектов вакцины

Вопрос времени

Как выяснилось, симптомы трудно разделить не только по типу, но еще по силе и времени возникновения. Утомляемость, лихорадка, головная и мышечная боль обычно проявляются в первые сутки после прививки, а пик приходится на третий день. Эти симптомы отмечают у себя 76 процентов вакцинированных. У молодых людей процент выше — до 83.
Разница в том, что на третий день после иммунизации эти симптомы, как правило, проходят, а при COVID-19, наоборот, нарастают и достигают максимума на седьмой день от заражения. К тому же у инфицированных усиливается боль в горле, появляется чихание, охриплость, кашель, мозговой туман. Отсюда вывод: в первые два-три дня после прививки побочные явления могут замаскировать начало COVID-19, но если симптомы сохраняются и усугубляются — это однозначно повод для беспокойства.
"Первые проявления COVID-19 очень схожи с последствиями прививки, — подтверждает руководитель Терапевтической клиники Европейского медицинского центра, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Владимир Сибирский. — Поэтому очень важно учитывать временной фактор. Поствакцинальные реакции, такие как кратковременное повышение температуры, слабость, головная и мышечные боли, как правило, проходят за сутки. Если они длятся более 24 часов и к ним присоединяются кашель, насморк, нарушения восприятия запаха и вкуса, очень вероятно, что это признаки коронавирусной или какой-то другой вирусной инфекции".
"Побочные эффекты могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации, — объясняет заместитель главного врача филиала сети медицинских центров "Поликлиника.ру", кандидат медицинских наук Елена Ткач. — Обычно это непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом, повышением температуры, болями в суставах и мышцах, слабостью, общим недомоганием и головной болью. Реже отмечают тошноту, диспепсию и снижение аппетита. У некоторых пациентов бывают аллергические реакции. В случае, если симптомы сохраняются больше трех дней, необходимо вызвать врача и сдать ПЦР-тест".
CC BY 4.0 / Liane S. Canas et al., 2021 / Распределение симптомов по дням после вакцинации. Интенсивность цвета показывает количество участников с конкретным симптомом в определенный день
Распределение симптомов по дням после вакцинации. Интенсивность цвета показывает количество участников с конкретным симптомом в определенный день. - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
CC BY 4.0 / Liane S. Canas et al., 2021 /
Распределение симптомов по дням после вакцинации. Интенсивность цвета показывает количество участников с конкретным симптомом в определенный день

Однозначный ответ — тестирование

Ученые отмечают: все приведенные сроки — ориентировочные, поскольку ни в одном случае не было известно точное время заражения. К тому же люди, которые подхватили вирус до вакцинации, не знали об этом, а значит, болезнь протекала в бессимптомной форме. Все это осложняет выработку критериев, по которым можно отличить симптомы раннего ковида от побочных эффектов прививки. Кроме того, эксперты указывают, что авторы исследования использовали данные только по Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, поэтому распространять их выводы на прочие препараты стоит с определенной осторожностью.
"Дело в том, что вакцины Pfizer и Moderna — довольно реактогенные. В большинстве случаев побочные эффекты у них более сильные, чем у Johnson & Johnson и "Спутник V", — говорит Владимир Сибирский. — Что касается отечественных препаратов, то на них, по моим наблюдениям, реакция возникает довольно редко".
В любом случае, ученые рекомендуют даже тем, кто недавно вакцинировался, при малейшем подозрении на COVID-19 оставаться дома и пройти тестирование — чтобы раньше выявить вирус и предотвратить его распространение.
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