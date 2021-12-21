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В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице
В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице - РИА Новости, 21.12.2021
В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице
Мужчина в Амурской области убил за приставания к его сожительнице гостя на 17 лет моложе, которого впустил переночевать, сообщил старший помощник руководителя... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T04:31
2021-12-21T04:31
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мужчина в Амурской области убил за приставания к его сожительнице гостя на 17 лет моложе, которого впустил переночевать, сообщил старший помощник руководителя управления СК России по региону Алексей Лубинский.По его данным, 12 декабря в поселке Магдагачи нашли тело 40-летнего мужчины, было возбуждено уголовное дело об убийстве.Он добавил, что убийца замотал тело жертвы в занавеску и через некоторое время вывез на санках к заброшенному зданию неподалеку."Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сказал представитель СК.
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
04:31 21.12.2021
 
В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице

В Амурской области мужчина убил гостя на 17 лет моложе за приставания к его сожительнице

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мужчина в Амурской области убил за приставания к его сожительнице гостя на 17 лет моложе, которого впустил переночевать, сообщил старший помощник руководителя управления СК России по региону Алексей Лубинский.
По его данным, 12 декабря в поселке Магдагачи нашли тело 40-летнего мужчины, было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний местный житель… Задержанный рассказал, что примерно в середине ноября пустил в занимаемую им квартиру потерпевшего переночевать. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к его сожительнице, что разозлило подозреваемого. Он взял нож и лишил потерпевшего жизни", - рассказал Лубинский.
Он добавил, что убийца замотал тело жертвы в занавеску и через некоторое время вывез на санках к заброшенному зданию неподалеку.
"Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сказал представитель СК.
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ПроисшествияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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