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В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице
В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице - РИА Новости, 21.12.2021
В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице
Мужчина в Амурской области убил за приставания к его сожительнице гостя на 17 лет моложе, которого впустил переночевать, сообщил старший помощник руководителя... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T04:31
2021-12-21T04:31
2021-12-21T04:31
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мужчина в Амурской области убил за приставания к его сожительнице гостя на 17 лет моложе, которого впустил переночевать, сообщил старший помощник руководителя управления СК России по региону Алексей Лубинский.По его данным, 12 декабря в поселке Магдагачи нашли тело 40-летнего мужчины, было возбуждено уголовное дело об убийстве.Он добавил, что убийца замотал тело жертвы в занавеску и через некоторое время вывез на санках к заброшенному зданию неподалеку."Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сказал представитель СК.
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице
В Амурской области мужчина убил гостя на 17 лет моложе за приставания к его сожительнице