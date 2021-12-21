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В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице

В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице - РИА Новости, 21.12.2021

В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице

Мужчина в Амурской области убил за приставания к его сожительнице гостя на 17 лет моложе, которого впустил переночевать, сообщил старший помощник руководителя... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T04:31

2021-12-21T04:31

2021-12-21T04:31

происшествия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мужчина в Амурской области убил за приставания к его сожительнице гостя на 17 лет моложе, которого впустил переночевать, сообщил старший помощник руководителя управления СК России по региону Алексей Лубинский.По его данным, 12 декабря в поселке Магдагачи нашли тело 40-летнего мужчины, было возбуждено уголовное дело об убийстве.Он добавил, что убийца замотал тело жертвы в занавеску и через некоторое время вывез на санках к заброшенному зданию неподалеку."Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сказал представитель СК.

https://ria.ru/20211221/mat-1764636366.html

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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия