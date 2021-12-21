https://ria.ru/20211221/premiya-1764807331.html

СУЭК получила премию "Эффективное образование-2021"

СУЭК получила премию "Эффективное образование-2021" - РИА Новости, 21.12.2021

СУЭК получила премию "Эффективное образование-2021"

Сибирская угольная энергетическая компания победила в номинации "За вклад в развитие образования" премии "Эффективное образование-2021", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T20:15

2021-12-21T20:15

2021-12-21T20:15

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

андрей мельниченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd4ef7531b7b56875dd2bc24837f51e7.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания победила в номинации "За вклад в развитие образования" премии "Эффективное образование-2021", сообщает пресс-служба компании.Экспертный совет премии присудил победу СУЭК за проект межрегионального студенческого конкурса "Дорога в будущее".Конкурс "Дорога в будущее", организованный Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ", приуроченный к 20-летию СУЭК, проводился среди команд учащихся бакалавриата / специалитета с 3 курса, а также магистратуры российских профильных вузов. Участникам предлагалось решать кейсы на актуальные производственные и управленческие темы в топливно-энергетической и химической отраслях. В конкурсе, проходившем в форме дистанционного соревнования, приняли участие 75 команд из 18 вузов России. Каждая команда выбрала для решения кейс по одному из двух направлений – "ТЭК" и "Химическая промышленность". Конкурс - один из проектов СУЭК по вовлечению креативной студенческой молодежи в исследовательскую и практическую деятельность по решению современных задач развития промышленности. Мероприятия помогает выявлять и поддерживать студентов, наиболее мотивированных на обучение, получение ими профильной квалификации и дальнейшую работу на предприятиях компании.СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20211213/nagrada-1763486718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия