СУЭК получила премию "Эффективное образование-2021"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания победила в номинации "За вклад в развитие образования" премии "Эффективное образование-2021", сообщает пресс-служба компании.
Экспертный совет премии присудил победу СУЭК за проект межрегионального студенческого конкурса "Дорога в будущее".
Конкурс "Дорога в будущее", организованный Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ", приуроченный к 20-летию СУЭК, проводился среди команд учащихся бакалавриата / специалитета с 3 курса, а также магистратуры российских профильных вузов. Участникам предлагалось решать кейсы на актуальные производственные и управленческие темы в топливно-энергетической и химической отраслях. В конкурсе, проходившем в форме дистанционного соревнования, приняли участие 75 команд из 18 вузов России. Каждая команда выбрала для решения кейс по одному из двух направлений – "ТЭК" и "Химическая промышленность". Конкурс - один из проектов СУЭК по вовлечению креативной студенческой молодежи в исследовательскую и практическую деятельность по решению современных задач развития промышленности. Мероприятия помогает выявлять и поддерживать студентов, наиболее мотивированных на обучение, получение ими профильной квалификации и дальнейшую работу на предприятиях компании.
СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
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