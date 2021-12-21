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В Китае призвали НАТО отказаться от менталитета холодной войны
В Китае призвали НАТО отказаться от менталитета холодной войны - РИА Новости, 21.12.2021
В Китае призвали НАТО отказаться от менталитета холодной войны
НАТО должна отказаться от идеологических предрассудков, делать больше для поддержания международной и региональной безопасности, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T07:42
2021-12-21T07:42
2021-12-21T07:49
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. НАТО должна отказаться от идеологических предрассудков, делать больше для поддержания международной и региональной безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, китай, мид кнр, нато, россия
07:42 21.12.2021 (обновлено: 07:49 21.12.2021)
В Китае призвали НАТО отказаться от менталитета холодной войны
МИД КНР: НАТО должен отказаться от предрассудков и поддерживать безопасность в мире