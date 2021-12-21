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В московских ресторанах рассказали, сколько стоит празднование Нового года
В московских ресторанах рассказали, сколько стоит празднование Нового года - РИА Новости, 21.12.2021
В московских ресторанах рассказали, сколько стоит празднование Нового года
Остается меньше двух недель до Нового года, и в московских ресторанах начинают заканчиваться места на новогодние вечеринки, в среднем, празднование в ресторане... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:21
2021-12-21T10:35
общество
москва
дед мороз
новый год
новости - туризм
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Остается меньше двух недель до Нового года, и в московских ресторанах начинают заканчиваться места на новогодние вечеринки, в среднем, празднование в ресторане обойдется от 8 тысяч рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тысяч рублей в дорогих и популярных заведениях.Как сообщили РИА Новости в столичных ресторанах, за две недели до Нового года свободные места на новогодние вечеринки уже начинают заканчиваться. Каждый ресторан готовит для своих гостей не просто особое меню, но и соответствующую атмосферу. Предложения самые разные, от диджея до живой музыки от кавер-групп или звездных гостей. Естественно, цена за участие в празднике зависит от насыщенности программы и количества блюд, а также от местоположения и статуса заведения.По возрастанию ценыКак правило, самые дешевые и выгодные варианты можно найти в отдаленных от центра районах, поэтому спрос там соответствующий. Например, в ресторанном комплексе в Измайлово мест уже нет. "К сожалению, у нас все столики уже выкуплены на новогоднюю ночь", - сообщил администратор заведения.Также высоким спросом пользуется и бар-ресторан на Академической, мест за столиками остается уже не много. Здесь для гостей будет выступать кавер-группа, диджей, будет Дед Мороз, а также будут различные конкурсы."В билет входит шоу-программа и меню, специально подготовленное для Нового года: там на выбор пару салатов, горячее, один крепкий алкоголь на одного гостя, либо шампанское и вино. В дальней части зала стоимость билета на человека 8 тысяч рублей, а ближе к сцене будет стоить 10 тысяч рублей. Уже не так много мест осталось", - сообщили в заведении.Один из старейших клубов, пабов Москвы в районе метро "Улица 1905 года" предлагает вариант и дешевле – за 6 тысяч рублей с возможностью послушать живую музыку и диджеев, но без своего места за столиком и только с закусками."У нас в Новый год работать будут два этажа, на первом этаже будет выступать кавер-группа, а потом диджей, а на втором – группа "Ундервуд", а потом тоже диджей. Есть билет, который дает возможность перемещаться по двум этажам, сейчас он стоит 6 тысяч рублей, а раньше стоил 5, то есть, чем ближе к Новому году, тем выше ценник. По этому билету предлагаются холодные закуски, бутылка игристого, бутылка белого, бутылка красного вина, литр водки и безалкогольные напитки", - рассказали в заведении.При этом, можно приобрести билет и за общим столом, либо заказать столик на свою компанию, но их остается уже совсем мало."Места за столом от 9 тысяч и выше, там будут мини-шашлычки и выбор из горячих блюд, а также десерты. На втором этаже осталось только 4 отдельных свободных стола или 4 места за общими столами, а на первом этаже уже остались только пару мест за общими столами и один стол на четверых", - сообщили в клубе.В заведении на крыше кластера "Красный Октябрь" минимальная сума за билет на Новый год составляет уже 15 тысяч рублей, и это по специальной акции при покупке до 22 декабря."В стандартный билет входит шоу-программа, ужин, конкурсы, места у сцены будут стоить уже от 20 тысяч рублей", - рассказали в заведении.Праздник за большие деньгиЕстественно, в ресторанах высокого класса цены за празднование Нового года в разы выше. Например, в дорогом ресторане на Тверском бульваре, где планируется шоу в стиле "диско", остались в продаже билеты только от 95 тысяч рублей."У нас были билеты за 55 и 65 тысяч, но они раскуплены, сейчас остались места в основном зале за 95 тысяч и в VIP-ложе за 199 тысяч рублей за персону. Для наших гостей выступят Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте. У нас будет воссоздана атмосфера знаменитого американского клуба Studio 54, дресс-код обязателен и для мужчин, и для женщин", - рассказали в ресторане.В то же время в московском ресторане на Моховой улице, получившем звезду гастрономического гида Michelin, билет на Новогоднюю ночь стоит 60 тысяч рублей для взрослого и 40 тысяч для детей от 5 до 14 лет, но при этом, все билеты уже раскуплены."На Новогоднюю ночь все билеты уже проданы, стоимость билета 60 тысяч", - сообщили в ресторане.В другом московском ресторане с одной "мишленовской" звездой на Смоленской площади билеты на праздник еще есть, но только за столом на 6 персон с депозитом 390 тысяч, то есть по 65 тысяч с человека."В Новогоднюю ночь наших гостей ждет выступление кавер-группы, диджея, будут Дед Мороз и Снегурочка, будут танцы до утра и розыгрыш призов. Главные артисты – группы "Рондо" и "Моральный кодекс". На две персоны у нас, к сожалению, уже выкуплены все столы. Остались только большие столы на персон с депозитом 390 тысяч и с депозитом 420 тысяч за стол", - сообщили в заведении.При этом, не все рестораны, отмеченные в гиде Michelin, будут работать в Новый год. Так, например, оба ресторана авторской кухни, получившие по две звезды, 31 декабря в ночь работать не будут.При этом, в одном из них, который находится в Трубниковском переулке, есть вариант предпраздничного обеда с 13.00 и ужина, который пройдет с 18.00 до 21.00."Они пройдут в формате сетов. Стоимость обеда 20 тысяч рублей с человека, стоимость ужина 25 тысяч рублей с человека. В ту стоимость входит 12 подач блюд, а также сопровождение из шампанских вин", - сообщила администратор заведения, отметив, что места на ужин уже практически закончились.
https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html
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общество, москва, дед мороз, новый год, новости - туризм
09:21 21.12.2021 (обновлено: 10:35 21.12.2021)
 
В московских ресторанах рассказали, сколько стоит празднование Нового года

Встреча Нового года в московских ресторанах будет стоить от восьми до 200 тысяч рублей

© Depositphotos / cherryandbeesМужчина оплачивает счет в ресторане с помощью мобильного телефона
Мужчина оплачивает счет в ресторане с помощью мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Depositphotos / cherryandbees
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Остается меньше двух недель до Нового года, и в московских ресторанах начинают заканчиваться места на новогодние вечеринки, в среднем, празднование в ресторане обойдется от 8 тысяч рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тысяч рублей в дорогих и популярных заведениях.
Как сообщили РИА Новости в столичных ресторанах, за две недели до Нового года свободные места на новогодние вечеринки уже начинают заканчиваться. Каждый ресторан готовит для своих гостей не просто особое меню, но и соответствующую атмосферу. Предложения самые разные, от диджея до живой музыки от кавер-групп или звездных гостей. Естественно, цена за участие в празднике зависит от насыщенности программы и количества блюд, а также от местоположения и статуса заведения.

По возрастанию цены

Как правило, самые дешевые и выгодные варианты можно найти в отдаленных от центра районах, поэтому спрос там соответствующий. Например, в ресторанном комплексе в Измайлово мест уже нет. "К сожалению, у нас все столики уже выкуплены на новогоднюю ночь", - сообщил администратор заведения.
Также высоким спросом пользуется и бар-ресторан на Академической, мест за столиками остается уже не много. Здесь для гостей будет выступать кавер-группа, диджей, будет Дед Мороз, а также будут различные конкурсы.
"В билет входит шоу-программа и меню, специально подготовленное для Нового года: там на выбор пару салатов, горячее, один крепкий алкоголь на одного гостя, либо шампанское и вино. В дальней части зала стоимость билета на человека 8 тысяч рублей, а ближе к сцене будет стоить 10 тысяч рублей. Уже не так много мест осталось", - сообщили в заведении.
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"У нас в Новый год работать будут два этажа, на первом этаже будет выступать кавер-группа, а потом диджей, а на втором – группа "Ундервуд", а потом тоже диджей. Есть билет, который дает возможность перемещаться по двум этажам, сейчас он стоит 6 тысяч рублей, а раньше стоил 5, то есть, чем ближе к Новому году, тем выше ценник. По этому билету предлагаются холодные закуски, бутылка игристого, бутылка белого, бутылка красного вина, литр водки и безалкогольные напитки", - рассказали в заведении.
При этом, можно приобрести билет и за общим столом, либо заказать столик на свою компанию, но их остается уже совсем мало.
"Места за столом от 9 тысяч и выше, там будут мини-шашлычки и выбор из горячих блюд, а также десерты. На втором этаже осталось только 4 отдельных свободных стола или 4 места за общими столами, а на первом этаже уже остались только пару мест за общими столами и один стол на четверых", - сообщили в клубе.
В заведении на крыше кластера "Красный Октябрь" минимальная сума за билет на Новый год составляет уже 15 тысяч рублей, и это по специальной акции при покупке до 22 декабря.
"В стандартный билет входит шоу-программа, ужин, конкурсы, места у сцены будут стоить уже от 20 тысяч рублей", - рассказали в заведении.
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Праздник за большие деньги

Естественно, в ресторанах высокого класса цены за празднование Нового года в разы выше. Например, в дорогом ресторане на Тверском бульваре, где планируется шоу в стиле "диско", остались в продаже билеты только от 95 тысяч рублей.
"У нас были билеты за 55 и 65 тысяч, но они раскуплены, сейчас остались места в основном зале за 95 тысяч и в VIP-ложе за 199 тысяч рублей за персону. Для наших гостей выступят Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте. У нас будет воссоздана атмосфера знаменитого американского клуба Studio 54, дресс-код обязателен и для мужчин, и для женщин", - рассказали в ресторане.
В то же время в московском ресторане на Моховой улице, получившем звезду гастрономического гида Michelin, билет на Новогоднюю ночь стоит 60 тысяч рублей для взрослого и 40 тысяч для детей от 5 до 14 лет, но при этом, все билеты уже раскуплены.
"На Новогоднюю ночь все билеты уже проданы, стоимость билета 60 тысяч", - сообщили в ресторане.
В другом московском ресторане с одной "мишленовской" звездой на Смоленской площади билеты на праздник еще есть, но только за столом на 6 персон с депозитом 390 тысяч, то есть по 65 тысяч с человека.
"В Новогоднюю ночь наших гостей ждет выступление кавер-группы, диджея, будут Дед Мороз и Снегурочка, будут танцы до утра и розыгрыш призов. Главные артисты – группы "Рондо" и "Моральный кодекс". На две персоны у нас, к сожалению, уже выкуплены все столы. Остались только большие столы на персон с депозитом 390 тысяч и с депозитом 420 тысяч за стол", - сообщили в заведении.
При этом, не все рестораны, отмеченные в гиде Michelin, будут работать в Новый год. Так, например, оба ресторана авторской кухни, получившие по две звезды, 31 декабря в ночь работать не будут.
При этом, в одном из них, который находится в Трубниковском переулке, есть вариант предпраздничного обеда с 13.00 и ужина, который пройдет с 18.00 до 21.00.
"Они пройдут в формате сетов. Стоимость обеда 20 тысяч рублей с человека, стоимость ужина 25 тысяч рублей с человека. В ту стоимость входит 12 подач блюд, а также сопровождение из шампанских вин", - сообщила администратор заведения, отметив, что места на ужин уже практически закончились.
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