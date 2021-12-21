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Пожар в томской "Ленте" потушили

Пожар в томской "Ленте" потушили - РИА Новости, 21.12.2021

Пожар в томской "Ленте" потушили

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель МЧС России. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T22:26

2021-12-21T22:26

2021-12-21T22:27

происшествия

томская область

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем на площади 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек. Областной департамент здравоохранения со ссылкой на главврача станции скорой медицинской помощи Томска Николая Родионова сообщили, что пострадавших нет."В 21.57 пожар был полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.В компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.

https://ria.ru/20211221/pozhary-1764708742.html

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происшествия, томская область, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия