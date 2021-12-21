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Подозреваемый не смог объяснить, зачем поджег "Ленту" в Томске
Подозреваемый не смог объяснить, зачем поджег "Ленту" в Томске - РИА Новости, 21.12.2021
Подозреваемый не смог объяснить, зачем поджег "Ленту" в Томске
Подозреваемый в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина - не смог внятно пояснить полицейским причины... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:46
2021-12-21T15:58
происшествия
томск
томская область
кировский район
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НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Подозреваемый в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина - не смог внятно пояснить полицейским причины своего поступка, сообщает УМВД по Томской области.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся на площади 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек."В ходе работы по поступившему сообщению полицейскими опрошены очевидцы произошедшего, проведены мероприятия "по горячим следам". В результате в кратчайшие сроки участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кировскому району личность подозреваемого в поджоге установлена, он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - рассказали в управлении.Предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.Ранее в компании "Лента сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/pozhar-1764752468.html
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томск
томская область
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происшествия, томск, томская область, кировский район
15:46 21.12.2021 (обновлено: 15:58 21.12.2021)
 
Подозреваемый не смог объяснить, зачем поджег "Ленту" в Томске

Подозреваемый не смог объяснить томским полицейским, зачем поджег "Ленту"

© Фото : ГУ МЧС России по Томской областиТушение пожара в торговом центре "Лента" в Томске
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Томской области
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НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Подозреваемый в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина - не смог внятно пояснить полицейским причины своего поступка, сообщает УМВД по Томской области.
Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся на площади 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
15:57В России
В "Ленте" заявили, что причиной пожара в ТЦ Томска стал поджог
"В ходе работы по поступившему сообщению полицейскими опрошены очевидцы произошедшего, проведены мероприятия "по горячим следам". В результате в кратчайшие сроки участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кировскому району личность подозреваемого в поджоге установлена, он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - рассказали в управлении.
Предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
"Причины своего поступка он внятно пояснить не смог", - говорится в сообщении УМВД. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в компании "Лента сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе компании.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
13:36Сказано в эфире
Очевидец рассказал, как начался пожар в томской "Ленте"
 
ПроисшествияТомскТомская областьКировский район
 
 
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