https://ria.ru/20211221/pozhar-1764748143.html

Подозреваемый не смог объяснить, зачем поджег "Ленту" в Томске

Подозреваемый не смог объяснить, зачем поджег "Ленту" в Томске - РИА Новости, 21.12.2021

Подозреваемый не смог объяснить, зачем поджег "Ленту" в Томске

Подозреваемый в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина - не смог внятно пояснить полицейским причины... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:46

2021-12-21T15:46

2021-12-21T15:58

происшествия

томск

томская область

кировский район

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НОВОСИБИРСК, 21 дек – РИА Новости. Подозреваемый в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина - не смог внятно пояснить полицейским причины своего поступка, сообщает УМВД по Томской области.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся на площади 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек."В ходе работы по поступившему сообщению полицейскими опрошены очевидцы произошедшего, проведены мероприятия "по горячим следам". В результате в кратчайшие сроки участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кировскому району личность подозреваемого в поджоге установлена, он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - рассказали в управлении.Предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.Ранее в компании "Лента сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/pozhar-1764752468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/tomsk-1764707143.html

томск

томская область

кировский район

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происшествия, томск, томская область, кировский район