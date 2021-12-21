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В Томске назвали причину пожара в гипермаркете
В Томске назвали причину пожара в гипермаркете - РИА Новости, 21.12.2021
В Томске назвали причину пожара в гипермаркете
Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске произошел из-за поджога в отделе пиротехники, подозреваемый уже известен, его ищут правоохранительные органы, сообщил РИА... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:32
2021-12-21T14:32
2021-12-21T14:39
происшествия
томск
томская область
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске произошел из-за поджога в отделе пиротехники, подозреваемый уже известен, его ищут правоохранительные органы, сообщил РИА Новости источник, близкий к ритейлеру."Пожар в торговом центре в Томске произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски", - рассказал собеседник агентства.Магазин загорелся на площади 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пожар привел к взрывам пиротехники. Пострадавших нет, эвакуированы были порядка 200 человек.
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происшествия, томск, томская область
14:32 21.12.2021 (обновлено: 14:39 21.12.2021)
В Томске назвали причину пожара в гипермаркете
Источник: пожар в томском гипермаркете произошел из-за поджога в отделе пиротехники