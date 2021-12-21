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В Томске обрушилась кровля горящего гипермаркета

В Томске обрушилась кровля горящего гипермаркета - РИА Новости, 21.12.2021

В Томске обрушилась кровля горящего гипермаркета

Площадь пожара в гипермаркете "Лента" в Томске увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли здания на площади 3,5 тысячи квадратных... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:51

2021-12-21T12:51

2021-12-21T13:06

происшествия

россия

томская область

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 21 дек - РИА Новости. Площадь пожара в гипермаркете "Лента" в Томске увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли здания на площади 3,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."По предварительной информации, горение происходит на всей площади – 5000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.Как сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Томской области, сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске на улице Елизаровых, 13 поступило в 15.06 (11.06 мск). На момент прибытия первых пожарных из-под под крыши здания шёл дым. Сообщалось об эвакуации около 200 человек. По данным губернатора региона Сергея Жвачкина, всех людей из торгового центра удалось вывести.Между тем, в социальных сетях появилась информация о том, что причиной пожара стал поджог: якобы неизвестный мужчина чем-то облил и поджег фейерверки. "Причины пожара будут устанавливаться", - сказал РИА Новости представитель ГУМЧС.Ранее облдепздрав региона со ссылкой на главного врача станции скорой медицинской помощи Томска Николая Родионова сообщил, что бригада скорой помощи дежурит на месте пожара, но пока медицинская помощь никому не потребовалась.

https://ria.ru/20211221/evakuatsiya-1764694908.html

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томская область

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происшествия, россия, томская область, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)