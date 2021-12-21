Зеленский прокомментировал предъявление Порошенко подозрений в госизмене
Зеленский: подозрение Порошенко в госизмене не скажется на ситуации на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите программы Европейского союза "Восточное партнерство" в Брюсселе
КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предъявление подозрения экс-президенту страны Петру Порошенко в госизмене не скажется на внутренней ситуации в стране.
"Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы, и он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем, они свозят людей, мы это видим, из разных областей… Если эти вопросы связаны с конкретикой, с углём, с тем, что мы прочитали - торговлей с сепаратистами, то пусть разбирается суд и правоохранительные органы", - сказал Зеленский журналистам, трансляцию вел телеканал "Украина 24".
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.