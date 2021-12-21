https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764805179.html

Зеленский прокомментировал предъявление Порошенко подозрений в госизмене

Зеленский прокомментировал предъявление Порошенко подозрений в госизмене - РИА Новости, 21.12.2021

Зеленский прокомментировал предъявление Порошенко подозрений в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предъявление подозрения экс-президенту страны Петру Порошенко в госизмене не скажется на внутренней ситуации в РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:57

2021-12-21T19:57

2021-12-21T19:57

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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предъявление подозрения экс-президенту страны Петру Порошенко в госизмене не скажется на внутренней ситуации в стране."Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы, и он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем, они свозят людей, мы это видим, из разных областей… Если эти вопросы связаны с конкретикой, с углём, с тем, что мы прочитали - торговлей с сепаратистами, то пусть разбирается суд и правоохранительные органы", - сказал Зеленский журналистам, трансляцию вел телеканал "Украина 24".Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20211221/ukraina-1764691548.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, донбасс