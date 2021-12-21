https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764766609.html

В посольстве США заявили, что следят за делом Порошенко

В посольстве США заявили, что следят за делом Порошенко - РИА Новости, 21.12.2021

В посольстве США заявили, что следят за делом Порошенко

США внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко, важно, чтобы оно основывалось на верховенстве права, а не на политических мотивах,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:35

2021-12-21T16:35

2021-12-21T16:37

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киев

александр турчинов

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. США внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко, важно, чтобы оно основывалось на верховенстве права, а не на политических мотивах, говорится в заявлении посольства США в Киеве.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Сейчас он находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину."Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", - говорится в заявлении посольства в Twitter во вторник.Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764637310.html

https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764629822.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, киев, александр турчинов, петр порошенко, европейская солидарность