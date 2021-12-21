https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764689839.html

Порошенко заявил, что вернется на Украину в январе

Порошенко заявил, что вернется на Украину в январе - РИА Новости, 21.12.2021

Порошенко заявил, что вернется на Украину в январе

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные встречи, намерен вернуться в страну в первой половине января, РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:43

2021-12-21T12:43

2021-12-21T13:05

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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные встречи, намерен вернуться в страну в первой половине января, как и планировал.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля с Донбасса на 23 декабря."Вчера, сегодня и завтра мы работам в Варшаве, имеем многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, которые посвящены тому, чтобы сформировать мощную коалицию для поддержки Украины и противодействия России, которая на сегодня сконцентрировала возле наших границ более 100 тысяч военного контингента", - сказал Порошенко в видеообращении, которое опубликовал на своем канале в Telegram.Он добавил, что намерен вернуться на Украину в первой половине января в соответствии со своими планами.

https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764637310.html

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в мире, украина, александр турчинов, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, ситуация на украине