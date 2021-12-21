"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко
Лидер партии "Батькивщина Тимошенко: Порошенко не нужно сдаваться и бежать из страны
КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала экс-президенту Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене, не бежать из страны и не сдаваться.
Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину.
"Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии – причем наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", - цитирует Тимошенко сайт телеканала "Украина24".
Тимошенко посоветовала Порошенко не сдаваться.
"Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы… Но нельзя категорически сдаваться - это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает", – добавила она.