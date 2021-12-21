https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764637310.html

"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко

"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко - РИА Новости, 21.12.2021

"Не надо бежать": Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала экс-президенту Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене, не бежать из... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T02:26

2021-12-21T02:26

2021-12-21T02:26

в мире

украина

киев

александр турчинов

партия "батькивщина"

юлия тимошенко

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала экс-президенту Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене, не бежать из страны и не сдаваться.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину.Тимошенко посоветовала Порошенко не сдаваться."Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы… Но нельзя категорически сдаваться - это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает", – добавила она.

https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764634864.html

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в мире, украина, киев, александр турчинов, партия "батькивщина", юлия тимошенко, петр порошенко, европейская солидарность