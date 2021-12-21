https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764634864.html

Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко

Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко - РИА Новости, 21.12.2021

Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя подозрения в госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко, выразил уверенность, что все проходит в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T00:31

2021-12-21T00:31

2021-12-21T00:31

в мире

украина

киев

александр турчинов

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764580850_207:0:2865:1495_1920x0_80_0_0_a34e36df982d6f9c66905d7480dd58ff.jpg

КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя подозрения в госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко, выразил уверенность, что все проходит в рамках законодательства.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину.Он также выразил уверенность, что все происходит в рамках действующего законодательства.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, но это не первое уголовное дело против него. В ноябре экс-президент заявлял, что всего против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Так, Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Экс-президент фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка – по этим делам у него статус свидетеля.

https://ria.ru/20211219/poroshenko-1764423593.html

украина

киев

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, александр турчинов, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность, денис шмыгаль