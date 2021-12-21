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Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко - РИА Новости, 21.12.2021
Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя подозрения в госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко, выразил уверенность, что все проходит в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T00:31
2021-12-21T00:31
в мире
украина
киев
александр турчинов
петр порошенко
керченский пролив
европейская солидарность
денис шмыгаль
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя подозрения в госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко, выразил уверенность, что все проходит в рамках законодательства.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину.Он также выразил уверенность, что все происходит в рамках действующего законодательства.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, но это не первое уголовное дело против него. В ноябре экс-президент заявлял, что всего против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Так, Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Экс-президент фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка – по этим делам у него статус свидетеля.
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в мире, украина, киев, александр турчинов, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность, денис шмыгаль
00:31 21.12.2021
 
Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко

Премьер Украины Шмыгаль о деле Порошенко: правоохранители законно делают свою работу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя подозрения в госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко, выразил уверенность, что все проходит в рамках законодательства.
Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину.

"Это работа правоохранительных органов, давайте подождем результатов, посмотрим… Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Он также выразил уверенность, что все происходит в рамках действующего законодательства.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, но это не первое уголовное дело против него. В ноябре экс-президент заявлял, что всего против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Так, Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Экс-президент фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка – по этим делам у него статус свидетеля.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 11:28
Порошенко прокомментировал предложения России по гарантиям безопасности
 
В миреУкраинаКиевАлександр ТурчиновПетр ПорошенкоКерченский проливЕвропейская солидарностьДенис Шмыгаль
 
 
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