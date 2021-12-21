https://ria.ru/20211221/poroshenko-1764634864.html
Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко - РИА Новости, 21.12.2021
Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя подозрения в госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко, выразил уверенность, что все проходит в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T00:31
2021-12-21T00:31
2021-12-21T00:31
в мире
украина
киев
александр турчинов
петр порошенко
керченский пролив
европейская солидарность
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764580850_207:0:2865:1495_1920x0_80_0_0_a34e36df982d6f9c66905d7480dd58ff.jpg
КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя подозрения в госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко, выразил уверенность, что все проходит в рамках законодательства.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину.Он также выразил уверенность, что все происходит в рамках действующего законодательства.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, но это не первое уголовное дело против него. В ноябре экс-президент заявлял, что всего против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты. Так, Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Экс-президент фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка – по этим делам у него статус свидетеля.
https://ria.ru/20211219/poroshenko-1764423593.html
украина
киев
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764580850_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_c9f3fb2cb19a352fed378cd02cb3a1fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, александр турчинов, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность, денис шмыгаль
Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
Премьер Украины Шмыгаль о деле Порошенко: правоохранители законно делают свою работу