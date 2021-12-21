https://ria.ru/20211221/polynya-1764726335.html
На Ямале спасли семью, провалившуюся в полынью вместе с ребенком
На Ямале спасли семью, провалившуюся в полынью вместе с ребенком - РИА Новости, 21.12.2021
На Ямале спасли семью, провалившуюся в полынью вместе с ребенком
Спасатели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) эвакуировали из Яр-Салинской тундры семью с грудным ребенком, провалившуюся в полынью, сообщает во вторник... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:33
2021-12-21T14:33
2021-12-21T14:34
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Спасатели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) эвакуировали из Яр-Салинской тундры семью с грудным ребенком, провалившуюся в полынью, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона."Трое взрослых и 9-месячный ребенок поехали на снегоходе к родственникам в Яр-Сале и провалились в полынью. ЧП произошло в 160 километрах от районного центра. Для эвакуации задействовали спасателей салехардского поисково-спасательного отряда "Ямалспаса", - говорится в сообщении.Летчик-наблюдатель салехардского поисково-спасательного отряда "Ямалспаса" Руслан Мастагутов отметил, что сразу после поступления информации о ЧП была оперативно собрана группа спасателей."Заказали вертолет и на вертолете выдвинулись к месту происшествия. Нашли людей, одели в свою одежду, так как их была мокрая, и доставили в Яр-Сале", - приводятся в сообщении слова Мастагутова.Семью привезли в районную больницу, где их осмотрели врачи. Жизни и здоровью взрослых и ребенка ничего не угрожает. Они выписаны домой.С 1 октября сотрудники поисково-спасательных отрядов "Ямалспаса" выезжали на происшествия в природной среде 89 раз. Было спасено 115 человек, в том числе 13 детей, отмечают власти.
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происшествия, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
14:33 21.12.2021 (обновлено: 14:34 21.12.2021)
На Ямале спасли семью, провалившуюся в полынью вместе с ребенком
В ЯНАО спасли семью, провалившуюся в полынью вместе с грудным ребенком
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 дек – РИА Новости.
Спасатели в Ямало-Ненецком автономном округе
(ЯНАО) эвакуировали из Яр-Салинской тундры семью с грудным ребенком, провалившуюся в полынью, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
"Трое взрослых и 9-месячный ребенок поехали на снегоходе к родственникам в Яр-Сале и провалились в полынью. ЧП произошло в 160 километрах от районного центра. Для эвакуации задействовали спасателей салехардского поисково-спасательного отряда "Ямалспаса", - говорится в сообщении.
Летчик-наблюдатель салехардского поисково-спасательного отряда "Ямалспаса" Руслан Мастагутов отметил, что сразу после поступления информации о ЧП была оперативно собрана группа спасателей.
"Заказали вертолет и на вертолете выдвинулись к месту происшествия. Нашли людей, одели в свою одежду, так как их была мокрая, и доставили в Яр-Сале", - приводятся в сообщении слова Мастагутова.
Семью привезли в районную больницу, где их осмотрели врачи. Жизни и здоровью взрослых и ребенка ничего не угрожает. Они выписаны домой.
С 1 октября сотрудники поисково-спасательных отрядов "Ямалспаса" выезжали на происшествия в природной среде 89 раз. Было спасено 115 человек, в том числе 13 детей, отмечают власти.