https://ria.ru/20211221/polsha-1764755481.html

На границе с Белоруссией польский солдат умер от алкоголя

На границе с Белоруссией польский солдат умер от алкоголя - РИА Новости, 21.12.2021

На границе с Белоруссией польский солдат умер от алкоголя

Польский солдат умер от алкоголя на границе с Белоруссией, сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:02

2021-12-21T16:02

2021-12-21T16:02

в мире

белоруссия

минск

люблин

красный крест

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 21 дек – РИА Новости. Польский солдат умер от алкоголя на границе с Белоруссией, сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек.Он пояснил, что прокуратура расследует дело о смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря вблизи польско-белорусской границы."Причиной смерти стало удушье в состоянии алкогольного опьянения в результате закупорки дыхательных путей рвотными массами. В его организме было обнаружено 3,61 промилле алкоголя", - рассказал Домбек.Он отметил, что "вскрытие тела не выявило механических повреждений", что исключает версию о насильственной смерти.Тем не менее, дело ведется по статье "непредумышленное причинение смерти".В настоящее время на границе с Белоруссией несут службу несколько тысяч солдат Войска польского. Они помогают в охране границы Пограничной страже.Это не первый инцидент с польским солдатом на границе с Белоруссией. Ранее польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища у Минска. Белорусские пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211221/dezertirstvo-1764669040.html

https://ria.ru/20211219/migranty-1764474902.html

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в мире, белоруссия, минск, люблин, красный крест, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии