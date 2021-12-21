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На границе с Белоруссией польский солдат умер от алкоголя
На границе с Белоруссией польский солдат умер от алкоголя - РИА Новости, 21.12.2021
На границе с Белоруссией польский солдат умер от алкоголя
Польский солдат умер от алкоголя на границе с Белоруссией, сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:02
2021-12-21T16:02
в мире
белоруссия
минск
люблин
красный крест
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 21 дек – РИА Новости. Польский солдат умер от алкоголя на границе с Белоруссией, сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек.Он пояснил, что прокуратура расследует дело о смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря вблизи польско-белорусской границы."Причиной смерти стало удушье в состоянии алкогольного опьянения в результате закупорки дыхательных путей рвотными массами. В его организме было обнаружено 3,61 промилле алкоголя", - рассказал Домбек.Он отметил, что "вскрытие тела не выявило механических повреждений", что исключает версию о насильственной смерти.Тем не менее, дело ведется по статье "непредумышленное причинение смерти".В настоящее время на границе с Белоруссией несут службу несколько тысяч солдат Войска польского. Они помогают в охране границы Пограничной страже.Это не первый инцидент с польским солдатом на границе с Белоруссией. Ранее польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища у Минска. Белорусские пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211221/dezertirstvo-1764669040.html
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белоруссия
минск
люблин
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в мире, белоруссия, минск, люблин, красный крест, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:02 21.12.2021
 
На границе с Белоруссией польский солдат умер от алкоголя

На границе с Белоруссией сорокалетний польский солдат умер от алкоголя

© REUTERS / Kacper PempelГраница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница-Брузги
Граница Польши и Белоруссии в районе погранперехода Кузница-Брузги - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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ВАРШАВА, 21 дек – РИА Новости. Польский солдат умер от алкоголя на границе с Белоруссией, сообщил журналистам заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек.
Он пояснил, что прокуратура расследует дело о смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря вблизи польско-белорусской границы.
Погранпереход Кузница-Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 11:20
Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве
"Причиной смерти стало удушье в состоянии алкогольного опьянения в результате закупорки дыхательных путей рвотными массами. В его организме было обнаружено 3,61 промилле алкоголя", - рассказал Домбек.
Он отметил, что "вскрытие тела не выявило механических повреждений", что исключает версию о насильственной смерти.
Тем не менее, дело ведется по статье "непредумышленное причинение смерти".
В настоящее время на границе с Белоруссией несут службу несколько тысяч солдат Войска польского. Они помогают в охране границы Пограничной страже.
Это не первый инцидент с польским солдатом на границе с Белоруссией. Ранее польский военнослужащий Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища у Минска. Белорусские пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 22:54
Польский солдат, бежавший в Белоруссию, рассказал, как убивал мигрантов
 
В миреБелоруссияМинскЛюблинКрасный КрестСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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