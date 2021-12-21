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Новые полномочия российских полицейских
Новые полномочия российских полицейских - РИА Новости, 21.12.2021
Новые полномочия российских полицейских
Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Теперь сотрудники МВД, среди прочего, могут вскрывать транспортные средства, проникать в жилые... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:54
2021-12-21T16:54
2021-12-21T17:04
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Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Теперь сотрудники МВД, среди прочего, могут вскрывать транспортные средства, проникать в жилые помещения без решения суда, досматривать граждан внутри оцепленной территории. Полный список изменений, которые должны улучшить работу стражей правопорядка, — в инфографике Ria.ru.
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