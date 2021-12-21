https://ria.ru/20211221/politsiya-1764771326.html

Новые полномочия российских полицейских

Новые полномочия российских полицейских - РИА Новости, 21.12.2021

Новые полномочия российских полицейских

Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Теперь сотрудники МВД, среди прочего, могут вскрывать транспортные средства, проникать в жилые... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:54

2021-12-21T16:54

2021-12-21T17:04

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Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Теперь сотрудники МВД, среди прочего, могут вскрывать транспортные средства, проникать в жилые помещения без решения суда, досматривать граждан внутри оцепленной территории. Полный список изменений, которые должны улучшить работу стражей правопорядка, — в инфографике Ria.ru.

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инфографика, общество, россия, безопасность, полиция, законодательство, транспорт, правопорядок, жилье