https://ria.ru/20211221/politsiya-1764764101.html
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции - РИА Новости, 21.12.2021
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Президент Владимир Путин расширил полномочия полиции. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:25
2021-12-21T16:25
2021-12-21T16:59
россия
общество
полиция
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин расширил полномочия полиции. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Силовики получили право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять здания и территории.Им разрешается представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Полицейским разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для поимки подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Сотрудники смогут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество, досматривать лиц, их вещи и транспортные средства, если возникли подозрения, что у них при себе есть оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотики, радиоактивные вещества, похищенные предметы. При этом из текста закона исключили положения, освобождавшие стражей порядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.МВД уже подготовило порядок проникновения сотрудников в квартиры и дома граждан в их отсутствие и вскрытия автомобилей граждан.
https://ria.ru/20211215/politsiya-1763836156.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, общество, полиция, владимир путин
16:25 21.12.2021 (обновлено: 16:59 21.12.2021)
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Президент Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
расширил полномочия полиции. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Силовики получили право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять здания и территории.
Им разрешается представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Полицейским разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для поимки подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Сотрудники смогут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество, досматривать лиц, их вещи и транспортные средства, если возникли подозрения, что у них при себе есть оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотики, радиоактивные вещества, похищенные предметы.
При этом из текста закона исключили положения, освобождавшие стражей порядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
МВД уже подготовило порядок
проникновения сотрудников в квартиры и дома граждан в их отсутствие и вскрытия автомобилей граждан.