https://ria.ru/20211221/politsiya-1764764101.html

Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Путин подписал закон о расширении полномочий полиции - РИА Новости, 21.12.2021

Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Президент Владимир Путин расширил полномочия полиции. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:25

2021-12-21T16:25

2021-12-21T16:59

россия

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин расширил полномочия полиции. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Силовики получили право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять здания и территории.Им разрешается представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Полицейским разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для поимки подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Сотрудники смогут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество, досматривать лиц, их вещи и транспортные средства, если возникли подозрения, что у них при себе есть оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотики, радиоактивные вещества, похищенные предметы. При этом из текста закона исключили положения, освобождавшие стражей порядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.МВД уже подготовило порядок проникновения сотрудников в квартиры и дома граждан в их отсутствие и вскрытия автомобилей граждан.

https://ria.ru/20211215/politsiya-1763836156.html

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россия, общество, полиция, владимир путин