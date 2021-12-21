https://ria.ru/20211221/poliklinika-1764796911.html

В Татарстане открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену

В Татарстане открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену - РИА Новости, 21.12.2021

В Татарстане открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену

Новая поликлиника, которая будет обслуживать более 52 тысяч человек из 124 населенных пунктов, открылась во вторник в поселке железнодорожной станции Высокая... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:58

2021-12-21T18:58

2021-12-21T18:58

республика татарстан

общество

фарид мухаметшин

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764796690_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b71eaff55b8b64f943654e593b987ce.jpg

КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Новая поликлиника, которая будет обслуживать более 52 тысяч человек из 124 населенных пунктов, открылась во вторник в поселке железнодорожной станции Высокая Гора в Татарстане, сообщает Минздрав республики.В трехэтажном здании располагаются терапевтический, хирургический и стоматологический блоки, а также женская консультация и отделение лучевой и эндоскопической диагностики. Поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в смену, оснащена современными моделями КТ, рентгентаппаратов, маммографом, УЗИ, а также стоматологическим оборудованием, за ней закреплено 17 автомобилей. Здесь будут работать 61 врач и 68 человек среднего медперсонала."На строительство было затрачено 334 миллиона рублей. Медперсонал укомплектован на 95% – это неплохой показатель, особенно в сегодняшних условиях", – отметил на открытии медучреждения председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.В Минздраве добавили, что в новой поликлинике будут работать пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от коронавируса. В медучреждении также организован отдельный поток для получения медицинской помощи больными с повышенной температурой и подозрением на COVID-19.Высокогорская поликлиника построена по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой с января 2021 года. Программа, в первую очередь, направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. В Татарстане по этой программе уже построено три медучреждения: поликлиника Высокогорской ЦРБ, детская поликлиника Зеленодольской ЦРБ и детское поликлиническое отделение в Мензелинской ЦРБ.

https://ria.ru/20211210/tatarstan-1763125256.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, фарид мухаметшин, здоровье - общество