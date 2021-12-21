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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211221/poliklinika-1764796911.html
В Татарстане открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену
В Татарстане открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену - РИА Новости, 21.12.2021
В Татарстане открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену
Новая поликлиника, которая будет обслуживать более 52 тысяч человек из 124 населенных пунктов, открылась во вторник в поселке железнодорожной станции Высокая... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:58
2021-12-21T18:58
республика татарстан
общество
фарид мухаметшин
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Новая поликлиника, которая будет обслуживать более 52 тысяч человек из 124 населенных пунктов, открылась во вторник в поселке железнодорожной станции Высокая Гора в Татарстане, сообщает Минздрав республики.В трехэтажном здании располагаются терапевтический, хирургический и стоматологический блоки, а также женская консультация и отделение лучевой и эндоскопической диагностики. Поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в смену, оснащена современными моделями КТ, рентгентаппаратов, маммографом, УЗИ, а также стоматологическим оборудованием, за ней закреплено 17 автомобилей. Здесь будут работать 61 врач и 68 человек среднего медперсонала."На строительство было затрачено 334 миллиона рублей. Медперсонал укомплектован на 95% – это неплохой показатель, особенно в сегодняшних условиях", – отметил на открытии медучреждения председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.В Минздраве добавили, что в новой поликлинике будут работать пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от коронавируса. В медучреждении также организован отдельный поток для получения медицинской помощи больными с повышенной температурой и подозрением на COVID-19.Высокогорская поликлиника построена по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой с января 2021 года. Программа, в первую очередь, направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. В Татарстане по этой программе уже построено три медучреждения: поликлиника Высокогорской ЦРБ, детская поликлиника Зеленодольской ЦРБ и детское поликлиническое отделение в Мензелинской ЦРБ.
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общество, фарид мухаметшин, здоровье - общество
18:58 21.12.2021
 

В Татарстане открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Республики Татарстан / Церемония открытия поликлиники в поселке Высокая Гора
Церемония открытия поликлиники в поселке Высокая Гора - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Республики Татарстан /
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Новая поликлиника, которая будет обслуживать более 52 тысяч человек из 124 населенных пунктов, открылась во вторник в поселке железнодорожной станции Высокая Гора в Татарстане, сообщает Минздрав республики.
В трехэтажном здании располагаются терапевтический, хирургический и стоматологический блоки, а также женская консультация и отделение лучевой и эндоскопической диагностики. Поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в смену, оснащена современными моделями КТ, рентгентаппаратов, маммографом, УЗИ, а также стоматологическим оборудованием, за ней закреплено 17 автомобилей. Здесь будут работать 61 врач и 68 человек среднего медперсонала.
"На строительство было затрачено 334 миллиона рублей. Медперсонал укомплектован на 95% – это неплохой показатель, особенно в сегодняшних условиях", – отметил на открытии медучреждения председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
В Минздраве добавили, что в новой поликлинике будут работать пункты вакцинации, где все желающие смогут сделать прививку от коронавируса. В медучреждении также организован отдельный поток для получения медицинской помощи больными с повышенной температурой и подозрением на COVID-19.
Высокогорская поликлиника построена по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой с января 2021 года. Программа, в первую очередь, направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. В Татарстане по этой программе уже построено три медучреждения: поликлиника Высокогорской ЦРБ, детская поликлиника Зеленодольской ЦРБ и детское поликлиническое отделение в Мензелинской ЦРБ.
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