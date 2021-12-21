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"Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в Гавану
"Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в Гавану - РИА Новости, 21.12.2021
"Аэрофлот" возобновил регулярные полеты в Гавану
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со вторника, 21 декабря, возобновила регулярные полеты в кубинскую столицу - Гавану, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:53
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" со вторника, 21 декабря, возобновила регулярные полеты в кубинскую столицу - Гавану, сообщает пресс-служба перевозчика."Рейсы будут выполняться рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам - на новейших комфортабельных самолётах Airbus A350", - говорится в пресс-релизе.Лайнер вмещает 316 пассажиров в трех классах обслуживания: 28 мест класса бизнес, 24 места класса комфорт и 264 места эконом-класса.Гавана стала вторым пунктом на Кубе, куда "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы. С июня 2021 года авиакомпания трижды в неделю летает на курорт Варадеро.Лайнер вмещает 316 пассажиров в трех классах обслуживания: 28 мест класса бизнес, 24 места класса комфорт и 264 места эконом-класса.
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