https://ria.ru/20211221/poezd-1764728410.html

Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам

Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам - РИА Новости, 21.12.2021

Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам

Эксперты выяснили, как россияне относятся к тематическим поездам и был ли у них опыт подобных путешествий, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:23

2021-12-21T19:23

2021-12-21T19:23

туризм

дед мороз

новый год

новости - туризм

великий устюг

туризм

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758575116_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_caf762c9a0f438d7d84d6c7857b35185.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, как россияне относятся к тематическим поездам и был ли у них опыт подобных путешествий, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Всего семь процентов опрошенных ездили на таких составах, следует из результатов опроса. А почти половина даже не знает об их существовании.Остальные же мечтают хотя бы раз прокатиться на тематическом поезде. Большинство — 84 процента — хотят побывать на родине Деда Мороза в Великом Устюге.Также туристов привлекают составы, идущие к знаменитым природным достопримечательностям и по Золотому кольцу. А главные искатели приключений назвали поездкой мечты путешествие по Транссибирской магистрали.

https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html

великий устюг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дед мороз, новый год, новости - туризм, великий устюг, туризм, ржд