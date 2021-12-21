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Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам
Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам - РИА Новости, 21.12.2021
Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам
Эксперты выяснили, как россияне относятся к тематическим поездам и был ли у них опыт подобных путешествий, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:23
2021-12-21T19:23
2021-12-21T19:23
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, как россияне относятся к тематическим поездам и был ли у них опыт подобных путешествий, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Всего семь процентов опрошенных ездили на таких составах, следует из результатов опроса. А почти половина даже не знает об их существовании.Остальные же мечтают хотя бы раз прокатиться на тематическом поезде. Большинство — 84 процента — хотят побывать на родине Деда Мороза в Великом Устюге.Также туристов привлекают составы, идущие к знаменитым природным достопримечательностям и по Золотому кольцу. А главные искатели приключений назвали поездкой мечты путешествие по Транссибирской магистрали.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дед мороз, новый год, новости - туризм, великий устюг, туризм, ржд
Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам
Всего семь процентов россиян, согласно опросу, путешествовали на тематических поездах
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, как россияне относятся к тематическим поездам и был ли у них опыт подобных путешествий, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
Всего семь процентов опрошенных ездили на таких составах, следует из результатов опроса. А почти половина даже не знает об их существовании.
Остальные же мечтают хотя бы раз прокатиться на тематическом поезде. Большинство — 84 процента — хотят побывать на родине Деда Мороза в Великом Устюге.
Также туристов привлекают составы, идущие к знаменитым природным достопримечательностям и по Золотому кольцу. А главные искатели приключений назвали поездкой мечты путешествие по Транссибирской магистрали.