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Туризм
https://ria.ru/20211221/poezd-1764728410.html
Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам
Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам - РИА Новости, 21.12.2021
Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам
Эксперты выяснили, как россияне относятся к тематическим поездам и был ли у них опыт подобных путешествий, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 21.12.2021
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, как россияне относятся к тематическим поездам и был ли у них опыт подобных путешествий, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Всего семь процентов опрошенных ездили на таких составах, следует из результатов опроса. А почти половина даже не знает об их существовании.Остальные же мечтают хотя бы раз прокатиться на тематическом поезде. Большинство — 84 процента — хотят побывать на родине Деда Мороза в Великом Устюге.Также туристов привлекают составы, идущие к знаменитым природным достопримечательностям и по Золотому кольцу. А главные искатели приключений назвали поездкой мечты путешествие по Транссибирской магистрали.
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дед мороз, новый год, новости - туризм, великий устюг, туризм, ржд
19:23 21.12.2021
 
Эксперты узнали, как россияне относятся к тематическим поездам

Всего семь процентов россиян, согласно опросу, путешествовали на тематических поездах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРетропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк "Рускеала" - Сортавала
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты выяснили, как россияне относятся к тематическим поездам и был ли у них опыт подобных путешествий, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
Всего семь процентов опрошенных ездили на таких составах, следует из результатов опроса. А почти половина даже не знает об их существовании.
Остальные же мечтают хотя бы раз прокатиться на тематическом поезде. Большинство — 84 процента — хотят побывать на родине Деда Мороза в Великом Устюге.
Также туристов привлекают составы, идущие к знаменитым природным достопримечательностям и по Золотому кольцу. А главные искатели приключений назвали поездкой мечты путешествие по Транссибирской магистрали.
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