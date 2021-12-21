https://ria.ru/20211221/podzhog-1764740527.html
"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске
"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске - РИА Новости, 21.12.2021
"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске
Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске стал поджог, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:15
2021-12-21T15:15
2021-12-21T18:09
происшествия
томск
лента (сеть магазинов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764729718_0:229:2200:1467_1920x0_80_0_0_cb8118829e608eb047c656bb64606372.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске стал поджог, сообщила пресс-служба компании."Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации <…>, работавший в торговом зале. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция", — говорится в релизе.Инцидент произошел на улице Елизаровых, в итоге огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, три с половиной тысячи метров кровли обрушилось. Кроме того, пожар привел к взрывам пиротехники. На месте все еще работают спасатели. Пострадавших нет, персонал и посетителей вовремя эвакуировали.
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764729718_244:0:2200:1467_1920x0_80_0_0_096380336091c2af8765d373830af5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, лента (сеть магазинов)
15:15 21.12.2021 (обновлено: 18:09 21.12.2021)
"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске
Поджигателем гипермаркета "Лента" в Томске оказался сотрудник подрядной организации
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Причиной возгорания гипермаркета "Лента
" в Томске
стал поджог, сообщила пресс-служба компании.
"Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации <…>, работавший в торговом зале. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция", — говорится в релизе.
Инцидент произошел на улице Елизаровых, в итоге огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, три с половиной тысячи метров кровли обрушилось. Кроме того, пожар привел к взрывам пиротехники.
На месте все еще работают спасатели. Пострадавших нет, персонал и посетителей вовремя эвакуировали.