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"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске
"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске - РИА Новости, 21.12.2021
"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске
Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске стал поджог, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:15
2021-12-21T18:09
происшествия
томск
лента (сеть магазинов)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске стал поджог, сообщила пресс-служба компании."Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации &lt;…&gt;, работавший в торговом зале. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция", — говорится в релизе.Инцидент произошел на улице Елизаровых, в итоге огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, три с половиной тысячи метров кровли обрушилось. Кроме того, пожар привел к взрывам пиротехники. На месте все еще работают спасатели. Пострадавших нет, персонал и посетителей вовремя эвакуировали.
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происшествия, томск, лента (сеть магазинов)
15:15 21.12.2021 (обновлено: 18:09 21.12.2021)
 
"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске

Поджигателем гипермаркета "Лента" в Томске оказался сотрудник подрядной организации

© Фото : ГУ МЧС России по Томской областиТушение пожара в торговом центре "Лента" в Томске
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Томской области
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске стал поджог, сообщила пресс-служба компании.
"Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации <…>, работавший в торговом зале. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция", — говорится в релизе.
Инцидент произошел на улице Елизаровых, в итоге огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, три с половиной тысячи метров кровли обрушилось. Кроме того, пожар привел к взрывам пиротехники.
На месте все еще работают спасатели. Пострадавших нет, персонал и посетителей вовремя эвакуировали.
 
ПроисшествияТомскЛента (сеть магазинов)
 
 
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