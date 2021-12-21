https://ria.ru/20211221/podzhog-1764740527.html

"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске

"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске - РИА Новости, 21.12.2021

"Лента" назвала виновного в поджоге гипермаркета в Томске

Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске стал поджог, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:15

2021-12-21T15:15

2021-12-21T18:09

происшествия

томск

лента (сеть магазинов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764729718_0:229:2200:1467_1920x0_80_0_0_cb8118829e608eb047c656bb64606372.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске стал поджог, сообщила пресс-служба компании."Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации <…>, работавший в торговом зале. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция", — говорится в релизе.Инцидент произошел на улице Елизаровых, в итоге огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров, три с половиной тысячи метров кровли обрушилось. Кроме того, пожар привел к взрывам пиротехники. На месте все еще работают спасатели. Пострадавших нет, персонал и посетителей вовремя эвакуировали.

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томск, лента (сеть магазинов)