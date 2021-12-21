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В ЛНР обвинили Киев в отказе от обязательств по снятию обвинений с пленных
В ЛНР обвинили Киев в отказе от обязательств по снятию обвинений с пленных - РИА Новости, 21.12.2021
В ЛНР обвинили Киев в отказе от обязательств по снятию обвинений с пленных
Киев продолжает отказываться выполнять обязательства по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, тем самым блокируя обсуждение вопроса новых... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T21:06
2021-12-21T21:06
в мире
москва
нато
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Киев продолжает отказываться выполнять обязательства по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, тем самым блокируя обсуждение вопроса новых обменов, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу. ЛНР и ДНР неоднократно обвиняли Киев в отсутствии шагов, направленных на проведение обмена пленными в Донбассе."В вопросах обменов (Киев – ред.) игнорирует обязательства по процессуальной очистке лиц, освобождённых в 2019 и 2020 годах, несмотря на подписи их официального представителя под этими документами", - говорится в сообщении Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР.Ковшарь пояснила, что вся логика представителя Киева на данном заседании строилась "на откровенных отказах" от принятых ранее обязательств."Мы вынуждены были акцентировать внимание на внесённом нами более года назад проекте "дорожной карты" по мирному урегулированию конфликта на Донбассе… Указали на то, что выполнение обмена, которое пыталась "продавливать" Украина… этой "дорожной картой" предусмотрено на третий день после её утверждения Верховной радой", - пояснила Ковшарь.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, москва, нато, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, россия
21:06 21.12.2021
 
В ЛНР обвинили Киев в отказе от обязательств по снятию обвинений с пленных

В ЛНР обвинили Киев в отказе выполнять обязательства по снятию обвинений с пленных

© РИА НовостиОбмен пленными между Киевом и ЛНР
Обмен пленными между Киевом и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Киев продолжает отказываться выполнять обязательства по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, тем самым блокируя обсуждение вопроса новых обменов, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
Во вторник состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу. ЛНР и ДНР неоднократно обвиняли Киев в отсутствии шагов, направленных на проведение обмена пленными в Донбассе.
"В вопросах обменов (Киев – ред.) игнорирует обязательства по процессуальной очистке лиц, освобождённых в 2019 и 2020 годах, несмотря на подписи их официального представителя под этими документами", - говорится в сообщении Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР.
Ковшарь пояснила, что вся логика представителя Киева на данном заседании строилась "на откровенных отказах" от принятых ранее обязательств.
КПП Станица Луганская в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
15:39
В ЛНР назвали условие обмена пленными с Украиной
"Мы вынуждены были акцентировать внимание на внесённом нами более года назад проекте "дорожной карты" по мирному урегулированию конфликта на Донбассе… Указали на то, что выполнение обмена, которое пыталась "продавливать" Украина… этой "дорожной картой" предусмотрено на третий день после её утверждения Верховной радой", - пояснила Ковшарь.
Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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