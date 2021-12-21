https://ria.ru/20211221/plan-1764704878.html
Дипломат заявил о плане "Б" у России по вопросу о гарантиях безопасности
Дипломат заявил о плане "Б" у России по вопросу о гарантиях безопасности - РИА Новости, 21.12.2021
Дипломат заявил о плане "Б" у России по вопросу о гарантиях безопасности
У России есть план Б на случай, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:32
2021-12-21T13:32
2021-12-21T16:31
безопасность
сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
константин гаврилов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У России есть план Б на случай, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Переговоры, контакты начинаются. Мы находимся в самом начале пути, и они будут вынуждены на это реагировать", - заявил Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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безопасность, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, константин гаврилов
13:32 21.12.2021 (обновлено: 16:31 21.12.2021)
Дипломат заявил о плане "Б" у России по вопросу о гарантиях безопасности
Дипломат Гаврилов заявил о плане "Б" у России по вопросу о гарантиях безопасности