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Зеленский заявил, что переписывается с Саакашвили

Зеленский заявил, что переписывается с Саакашвили - РИА Новости, 21.12.2021

Зеленский заявил, что переписывается с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, который сидит в тюрьме в Грузии. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T20:26

2021-12-21T20:26

2021-12-21T20:29

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задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 21 дек- РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, который сидит в тюрьме в Грузии."Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили", - цитирует Зеленского агентство УНИАН во вторник.По его словам, он договорился о том, чтобы к Саакашвили пустили мать. "Я звонил, просил об этом (чтобы к Саакашвили пустили мать – ред.). Скажу честно. И они нам не отказали. Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка", - добавил президент.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.Политик является гражданином Украины. Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211213/saakashvili-1763404578.html

https://ria.ru/20211219/saakashvili-1764444124.html

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