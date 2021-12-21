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Путин: Россию не устроит, если Запад "заболтает" переговоры по безопасности
Путин: Россию не устроит, если Запад "заболтает" переговоры по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021
Путин: Россию не устроит, если Запад "заболтает" переговоры по безопасности
Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:33
2021-12-21T17:09
россия
безопасность
сша
владимир путин
нато
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Чтобы всем было понятно, мы это понимаем, и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит", - сказал он на коллегии Минобороны.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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россия, безопасность, сша, владимир путин, нато
14:33 21.12.2021 (обновлено: 17:09 21.12.2021)
 
Путин: Россию не устроит, если Запад "заболтает" переговоры по безопасности

Президент Путин: Россию не устроит, если Запад "заболтает" переговоры по безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Чтобы всем было понятно, мы это понимаем, и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит", - сказал он на коллегии Минобороны.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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