13:45 21.12.2021 (обновлено: 14:25 21.12.2021)
Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры, заявил Путин
Президент Путин рассказал, что Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден в ходе разговора сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности, нужны долгосрочные юридические гарантии.
Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
17 декабря, 17:54Песков заявил, что Путин и Байден не друзья
"В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле, он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
"Нам нужны долгосрочные юридические обязывающие гарантии", - добавил он.