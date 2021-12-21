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Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры, заявил Путин
Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021
Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден в ходе разговора сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:45
2021-12-21T14:25
в мире
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вашингтон (город)
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джо байден
нато
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден в ходе разговора сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности, нужны долгосрочные юридические гарантии.Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений."В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле, он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ."Нам нужны долгосрочные юридические обязывающие гарантии", - добавил он.
https://ria.ru/20211217/druzya-1764296181.html
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в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, нато, россия
13:45 21.12.2021 (обновлено: 14:25 21.12.2021)
 
Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры, заявил Путин

Президент Путин рассказал, что Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден в ходе разговора сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности, нужны долгосрочные юридические гарантии.
Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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"В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле, он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
"Нам нужны долгосрочные юридические обязывающие гарантии", - добавил он.
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 21:15В мире
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В миреСШАВашингтон (город)Владимир ПутинДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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