https://ria.ru/20211221/peregovory-1764710830.html

Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры, заявил Путин

Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021

Байден сам предложил назначить ответственных за переговоры, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден в ходе разговора сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:45

2021-12-21T13:45

2021-12-21T14:25

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Джо Байден в ходе разговора сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности, нужны долгосрочные юридические гарантии.Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений."В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле, он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ."Нам нужны долгосрочные юридические обязывающие гарантии", - добавил он.

https://ria.ru/20211217/druzya-1764296181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/peskov-1763948716.html

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в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, нато, россия