https://ria.ru/20211221/peregovory-1764642568.html

В Китае заявили о готовности к переговорам о стратегической стабильности

В Китае заявили о готовности к переговорам о стратегической стабильности - РИА Новости, 21.12.2021

В Китае заявили о готовности к переговорам о стратегической стабильности

Китай готов в рамках диалога пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению вести обсуждения по широкому кругу вопросов, касающихся... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T07:50

2021-12-21T07:50

2021-12-21T07:50

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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Китай готов в рамках диалога пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению вести обсуждения по широкому кругу вопросов, касающихся стратегической стабильности, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.В МИД также подчеркнули, что "Китай готов в рамках (диалога - ред.) пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению вести углубленные обсуждения со всеми сторонами по широкому кругу вопросов, касающихся стратегической стабильности, чтобы внести свой должный вклад в поддержание мира и безопасности во всем мире".МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/predrassudki-1764642178.html

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в мире, сша, китай, мид кнр, нато, россия