https://ria.ru/20211221/pedofily-1764777805.html

Госдума приняла в I чтении проект о наказании для педофилов-рецидивистов

Госдума приняла в I чтении проект о наказании для педофилов-рецидивистов - РИА Новости, 21.12.2021

Госдума приняла в I чтении проект о наказании для педофилов-рецидивистов

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:26

2021-12-21T17:26

2021-12-21T17:54

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, усиливающий ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей, был внесен в Госдуму в сентябре. Его авторами выступили депутаты Думы Александр Хинштейн, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак.Законопроект предусматривает пожизненное заключение для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних до 18 лет, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.Также проектом закона предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применения насильственных действий сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за совершение этого преступления, сопряженного с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями.Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК РФ. Кроме этого, их рассмотрением будут заниматься суды."Представляется, что расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в документе.В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что пожизненный срок станет справедливой мерой. "Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье", - добавил он.

https://ria.ru/20211123/pedofiliya-1760289256.html

https://ria.ru/20201019/pedofil-1580470145.html

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общество, андрей турчак, александр хинштейн, госдума рф, павел крашенинников, россия