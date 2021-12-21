Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/pedofily-1764777805.html
Госдума приняла в I чтении проект о наказании для педофилов-рецидивистов
Госдума приняла в I чтении проект о наказании для педофилов-рецидивистов - РИА Новости, 21.12.2021
Госдума приняла в I чтении проект о наказании для педофилов-рецидивистов
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:26
2021-12-21T17:54
общество
андрей турчак
александр хинштейн
госдума рф
павел крашенинников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_0:63:3130:1824_1920x0_80_0_0_398154f545a09e8681dd157c1b21707a.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, усиливающий ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей, был внесен в Госдуму в сентябре. Его авторами выступили депутаты Думы Александр Хинштейн, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак.Законопроект предусматривает пожизненное заключение для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних до 18 лет, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.Также проектом закона предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применения насильственных действий сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за совершение этого преступления, сопряженного с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями.Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК РФ. Кроме этого, их рассмотрением будут заниматься суды."Представляется, что расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в документе.В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что пожизненный срок станет справедливой мерой. "Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье", - добавил он.
https://ria.ru/20211123/pedofiliya-1760289256.html
https://ria.ru/20201019/pedofil-1580470145.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_88de116effcd79768cca217926020efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей турчак, александр хинштейн, госдума рф, павел крашенинников, россия
17:26 21.12.2021 (обновлено: 17:54 21.12.2021)
 
Госдума приняла в I чтении проект о наказании для педофилов-рецидивистов

Госдума приняла в I чтении проект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.
Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, усиливающий ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей, был внесен в Госдуму в сентябре. Его авторами выступили депутаты Думы Александр Хинштейн, Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак.
Законопроект предусматривает пожизненное заключение для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних до 18 лет, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.
Также проектом закона предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применения насильственных действий сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за совершение этого преступления, сопряженного с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями.
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
23 ноября, 10:32
Педофилу-рецидивисту из Красноярска грозит принудительное лечение
Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК РФ. Кроме этого, их рассмотрением будут заниматься суды.
"Представляется, что расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в документе.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что пожизненный срок станет справедливой мерой. "Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье", - добавил он.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября 2020, 13:13
Криминалист рассказал о деле педофила, переписывавшегося с 900 детьми
 
ОбществоАндрей ТурчакАлександр ХинштейнГосдума РФПавел КрашенинниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США