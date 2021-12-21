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В Абхазии митингующие пытаются прорваться к зданию парламента

В Абхазии митингующие пытаются прорваться к зданию парламента - РИА Новости, 21.12.2021

В Абхазии митингующие пытаются прорваться к зданию парламента

В Сухуме митингующие сторонники оппозиции снова пытаются прорваться к зданию парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 21.12.2021

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СУХУМ, 21 дек — РИА Новости. В Сухуме митингующие сторонники оппозиции снова пытаются прорваться к зданию парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона протестующих. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий.Сейчас сторонники оппозиции пытаются прорваться через кордон из спецназа, который выстроился вдоль забора. Силовики пока не предпринимают никаких действий.Во вторник около 500 человек собрались в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента Аслана Бжанию "не покидать территорию Абхазии в день митинга".Акция началась на площади у Абхазского драматического театра, неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Протестующие установили навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на знаниях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".

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в мире, абхазия, сухум, аслан бжания