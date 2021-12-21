https://ria.ru/20211221/ostanki-1764662082.html

В Курской области из реки выловили мешок с останками двух человек

В Курской области из реки выловили мешок с останками двух человек - РИА Новости, 21.12.2021

В Курской области из реки выловили мешок с останками двух человек

Мешок с останками, предположительно, двух человек выловлен из реки в Курской области, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:45

2021-12-21T10:45

2021-12-21T10:45

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Мешок с останками, предположительно, двух человек выловлен из реки в Курской области, сообщает управление СК РФ по региону.Информация о том, что в реке Сейм Октябрьского района найдены костные человеческие останки, поступила в правоохранительные органы 20 декабря от местного рыбака. По данному факту Курчатовским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка."В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что костные человеческие останки, предположительно, двух неустановленных лиц, находящиеся в полимерном мешке, обнаружены местным жителем в реке Сейм", - говорится в сообщении.После осмотра останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следствию предстоит установить личность погибших, причину смерти и обстоятельства того, как останки попали в реку.

https://ria.ru/20211118/ubiystvo-1759679763.html

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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия