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В РПЦ сочли оскорбительным высказывание Артемия Лебедева

В РПЦ сочли оскорбительным высказывание Артемия Лебедева - РИА Новости, 21.12.2021

В РПЦ сочли оскорбительным высказывание Артемия Лебедева

Высказывания дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих, заявил зампредседателя синодального отдела... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:26

2021-12-21T12:26

2021-12-21T12:26

религия

артемий лебедев

сергий радонежский

telegram (приложение)

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Высказывания дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале в нецензурных выражениях отозвался о мощах святых, в том числе Сергия Радонежского, и раскритиковал людей, которые им поклоняются."Исходя из существующего по российскому законодательству запрета оскорблять чувства верующих людей, убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо. Преподобный Сергий Радонежский… не просто святой Русской церкви. Это тот, кого можно назвать отцом российской государственности, человек благодаря которому Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет... Надеюсь, что подобные заявления вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами", - написал Кипшидзе в своем Telegram-каналеОн подчеркнул, что советская власть не посмела разрушить Троице-Сергиеву Лавру или уничтожить мощи святого."Но это неизвестно Лебедеву, видимо, совершенно потерявшего связь с историей государства, в котором он живет и издевающегося над его культурой", - написал Кипшидзе.

https://ria.ru/20211220/kurtka-1764507692.html

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артемий лебедев, сергий радонежский, telegram (приложение), московский патриархат, вахтанг кипшидзе