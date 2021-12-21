https://ria.ru/20211221/oruzhie-1764691260.html
В МИД допустили размещение ядерного оружия в Белоруссии
В МИД допустили размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 21.12.2021
В МИД допустили размещение ядерного оружия в Белоруссии
Если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по гарантиям безопасности, будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий, многое... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:48
2021-12-21T12:48
2021-12-21T13:12
белоруссия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
андрей руденко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по гарантиям безопасности, будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий, многое зависит от реакции западных стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя возможность разместить в Белоруссии ядерное оружие.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Минск предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT Arabic заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО."Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО", - сказал Руденко, отвечая на вопрос РИА Новости.
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белоруссия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, андрей руденко
12:48 21.12.2021 (обновлено: 13:12 21.12.2021)
В МИД допустили размещение ядерного оружия в Белоруссии
Замглавы МИД Руденко допустил размещение ядерного оружия в Белоруссии