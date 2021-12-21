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Орбан заявил о желании встретиться с Путиным
Орбан заявил о желании встретиться с Путиным - РИА Новости, 21.12.2021
Орбан заявил о желании встретиться с Путиным
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале следующего года, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:17
2021-12-21T13:17
2021-12-21T13:51
венгрия
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владимир путин
виктор орбан
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале следующего года, сообщают западные СМИ."Премьер-министр Венгрии заявил, что встретится с российским президентом Путиным в начале следующего года", - говорится в сообщении агентства Рейтер. По данным агентства, Орбан отметил, что встреча пройдет в России.
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венгрия, в мире, владимир путин, виктор орбан, россия
13:17 21.12.2021 (обновлено: 13:51 21.12.2021)
Орбан заявил о желании встретиться с Путиным
Премьер Венгрии Орбан выразил надежду на встречу с Путиным в начале 2022 года