https://ria.ru/20211221/orban-1764701302.html

Орбан заявил о желании встретиться с Путиным

Орбан заявил о желании встретиться с Путиным - РИА Новости, 21.12.2021

Орбан заявил о желании встретиться с Путиным

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале следующего года, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:17

2021-12-21T13:17

2021-12-21T13:51

венгрия

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владимир путин

виктор орбан

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в начале следующего года, сообщают западные СМИ."Премьер-министр Венгрии заявил, что встретится с российским президентом Путиным в начале следующего года", - говорится в сообщении агентства Рейтер. По данным агентства, Орбан отметил, что встреча пройдет в России.

https://ria.ru/20210929/vengriya-1752353273.html

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венгрия, в мире, владимир путин, виктор орбан, россия