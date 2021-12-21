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Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих
Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих - РИА Новости, 21.12.2021
Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих
Военнослужащие должны получать за свою службу достойное вознаграждение, российские власти будут этого добиваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:50
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россия
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащие должны получать за свою службу достойное вознаграждение, российские власти будут этого добиваться, заявил президент России Владимир Путин."Защитники родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.Он отметил, что денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. По словам президента, средний прогнозный уровень зарплаты по этому году в экономике составил 55 тысяч рублей, средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики – 63,2 тысячи рублей, средний уровень денежного довольствия военнослужащего в звании лейтенант – 81,2 тысячи рублей."Правительство должно и дальше своевременно… индексировать денежное довольство военнослужащих и, конечно, увеличивать военные пенсии", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20211001/zarplaty-1752602086.html
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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
13:50 21.12.2021 (обновлено: 14:07 21.12.2021)
 
Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих

Президент Путин: за свою службу военнослужащие должны получать достойное вознаграждение

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащие должны получать за свою службу достойное вознаграждение, российские власти будут этого добиваться, заявил президент России Владимир Путин.
"Защитники родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 07:54
С октября в России повысят зарплаты бюджетников и пенсии военнослужащих
Он отметил, что денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. По словам президента, средний прогнозный уровень зарплаты по этому году в экономике составил 55 тысяч рублей, средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики – 63,2 тысячи рублей, средний уровень денежного довольствия военнослужащего в звании лейтенант – 81,2 тысячи рублей.
"Правительство должно и дальше своевременно… индексировать денежное довольство военнослужащих и, конечно, увеличивать военные пенсии", - подчеркнул Путин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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РоссияБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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