https://ria.ru/20211221/oplata-1764713033.html

Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих

Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих - РИА Новости, 21.12.2021

Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих

Военнослужащие должны получать за свою службу достойное вознаграждение, российские власти будут этого добиваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:50

2021-12-21T13:50

2021-12-21T14:07

россия

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79871026276db3480be1143883572298.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащие должны получать за свою службу достойное вознаграждение, российские власти будут этого добиваться, заявил президент России Владимир Путин."Защитники родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.Он отметил, что денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. По словам президента, средний прогнозный уровень зарплаты по этому году в экономике составил 55 тысяч рублей, средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики – 63,2 тысячи рублей, средний уровень денежного довольствия военнослужащего в звании лейтенант – 81,2 тысячи рублей."Правительство должно и дальше своевременно… индексировать денежное довольство военнослужащих и, конечно, увеличивать военные пенсии", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20211001/zarplaty-1752602086.html

https://ria.ru/20211001/zarplata-1752589498.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф