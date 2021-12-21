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Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих
Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих - РИА Новости, 21.12.2021
Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих
Военнослужащие должны получать за свою службу достойное вознаграждение, российские власти будут этого добиваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:50
2021-12-21T13:50
2021-12-21T14:07
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владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащие должны получать за свою службу достойное вознаграждение, российские власти будут этого добиваться, заявил президент России Владимир Путин."Защитники родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.Он отметил, что денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. По словам президента, средний прогнозный уровень зарплаты по этому году в экономике составил 55 тысяч рублей, средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики – 63,2 тысячи рублей, средний уровень денежного довольствия военнослужащего в звании лейтенант – 81,2 тысячи рублей."Правительство должно и дальше своевременно… индексировать денежное довольство военнослужащих и, конечно, увеличивать военные пенсии", - подчеркнул Путин.
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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
13:50 21.12.2021 (обновлено: 14:07 21.12.2021)
Путин заявил о необходимости достойно оплачивать труд военнослужащих
Президент Путин: за свою службу военнослужащие должны получать достойное вознаграждение
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Военнослужащие должны получать за свою службу достойное вознаграждение, российские власти будут этого добиваться, заявил президент России Владимир Путин
.
"Защитники родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Он отметил, что денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. По словам президента, средний прогнозный уровень зарплаты по этому году в экономике составил 55 тысяч рублей, средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики – 63,2 тысячи рублей, средний уровень денежного довольствия военнослужащего в звании лейтенант – 81,2 тысячи рублей.
"Правительство должно и дальше своевременно… индексировать денежное довольство военнослужащих и, конечно, увеличивать военные пенсии", - подчеркнул Путин.