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Кузнецова избрали главой исполкома ОНФ
Кузнецова избрали главой исполкома ОНФ - РИА Новости, 21.12.2021
Кузнецова избрали главой исполкома ОНФ
Михаил Кузнецов переизбран главой исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), соответствующие решение было принято на центральном штабе ОНФ. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:26
2021-12-21T13:26
политика
общество
московская область (подмосковье)
леонид рошаль
алексей комиссаров
сергей когогин
госдума рф
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Михаил Кузнецов переизбран главой исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), соответствующие решение было принято на центральном штабе ОНФ.Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел съезд во вторник в онлайн-режиме, где определил направления развития движения на ближайшие три года, а также новый состав Центрального штаба.Уточняется, что Кузнецов занимает эту должность с сентября 2019 года. Кузнецов с сентября 2015 по сентябрь 2018 годов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области – руководителя администрации губернатора Московской области, а после стал вице-губернатором Московской области.Штаб переизбрал сопредседателей Центрального штаба организации: вместо трех в руководство фронта вошло пять человек: президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также депутат ГД Елена Цунаева. Кроме того, в Центральный штаб входят десятки представителей культурной, общественной, политической индустрии, а также деятели образования, медицины, спорта и другие.
https://ria.ru/20211221/onf-1764682658.html
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политика, общество, московская область (подмосковье), леонид рошаль, алексей комиссаров, сергей когогин, госдума рф, общероссийский народный фронт, михаил кузнецов (экс-губернатор), елена цунаева, елена шмелева, россия
13:26 21.12.2021
 
Кузнецова избрали главой исполкома ОНФ

Кузнецова переизбрали главой исполкома Общероссийского народного фронта

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРуководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов
Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Михаил Кузнецов переизбран главой исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), соответствующие решение было принято на центральном штабе ОНФ.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел съезд во вторник в онлайн-режиме, где определил направления развития движения на ближайшие три года, а также новый состав Центрального штаба.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
12:25
Кириенко назвал ОНФ действенным инструментом народного контроля
Уточняется, что Кузнецов занимает эту должность с сентября 2019 года. Кузнецов с сентября 2015 по сентябрь 2018 годов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области – руководителя администрации губернатора Московской области, а после стал вице-губернатором Московской области.
Штаб переизбрал сопредседателей Центрального штаба организации: вместо трех в руководство фронта вошло пять человек: президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также депутат ГД Елена Цунаева. Кроме того, в Центральный штаб входят десятки представителей культурной, общественной, политической индустрии, а также деятели образования, медицины, спорта и другие.
Съезд Общероссийского народного фронта - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
13:23
Съезд ОНФ определил новый состав Центрального штаба
 
ПолитикаОбществоМосковская область (Подмосковье)Леонид РошальАлексей КомиссаровСергей КогогинГосдума РФОбщероссийский народный фронтМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Елена ЦунаеваЕлена ШмелеваРоссия
 
 
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