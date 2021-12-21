https://ria.ru/20211221/onf-1764703521.html

Кузнецова избрали главой исполкома ОНФ

Кузнецова избрали главой исполкома ОНФ - РИА Новости, 21.12.2021

Кузнецова избрали главой исполкома ОНФ

Михаил Кузнецов переизбран главой исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), соответствующие решение было принято на центральном штабе ОНФ. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:26

2021-12-21T13:26

2021-12-21T13:26

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Михаил Кузнецов переизбран главой исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), соответствующие решение было принято на центральном штабе ОНФ.Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел съезд во вторник в онлайн-режиме, где определил направления развития движения на ближайшие три года, а также новый состав Центрального штаба.Уточняется, что Кузнецов занимает эту должность с сентября 2019 года. Кузнецов с сентября 2015 по сентябрь 2018 годов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области – руководителя администрации губернатора Московской области, а после стал вице-губернатором Московской области.Штаб переизбрал сопредседателей Центрального штаба организации: вместо трех в руководство фронта вошло пять человек: президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также депутат ГД Елена Цунаева. Кроме того, в Центральный штаб входят десятки представителей культурной, общественной, политической индустрии, а также деятели образования, медицины, спорта и другие.

https://ria.ru/20211221/onf-1764682658.html

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политика, общество, московская область (подмосковье), леонид рошаль, алексей комиссаров, сергей когогин, госдума рф, общероссийский народный фронт, михаил кузнецов (экс-губернатор), елена цунаева, елена шмелева, россия