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Санитарные меры эффективны против омикрон-штамма, заявила Попова
Санитарные меры эффективны против омикрон-штамма, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021
Санитарные меры эффективны против омикрон-штамма, заявила Попова
Санитарные меры, которые используются в России для профилактики коронавируса, остаются эффективными и против штамма "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:32
2021-12-21T16:32
2021-12-21T16:32
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Санитарные меры, которые используются в России для профилактики коронавируса, остаются эффективными и против штамма "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Точно можно сказать, что эффективны в данном случае санитарные меры, меры прерывания распространения, меры, которые мы используем в течение двух лет и которые в самом деле для всех вариантов коронавируса показывают свою эффективность", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Санитарные меры эффективны против омикрон-штамма, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: санитарные меры эффективны и против омикрон-штамма