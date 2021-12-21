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Санитарные меры эффективны против омикрон-штамма, заявила Попова

Санитарные меры эффективны против омикрон-штамма, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021

Санитарные меры эффективны против омикрон-штамма, заявила Попова

Санитарные меры, которые используются в России для профилактики коронавируса, остаются эффективными и против штамма "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:32

2021-12-21T16:32

2021-12-21T16:32

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Санитарные меры, которые используются в России для профилактики коронавируса, остаются эффективными и против штамма "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Точно можно сказать, что эффективны в данном случае санитарные меры, меры прерывания распространения, меры, которые мы используем в течение двух лет и которые в самом деле для всех вариантов коронавируса показывают свою эффективность", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса