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Омикрон-штаммом коронавируса инфицируются мыши и крысы, заявила Попова
Омикрон-штаммом коронавируса инфицируются мыши и крысы, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021
Омикрон-штаммом коронавируса инфицируются мыши и крысы, заявила Попова
Новым штаммом коронавируса "омикрон" инфицируются мыши и крысы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:11
2021-12-21T16:11
2021-12-21T16:34
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новым штаммом коронавируса "омикрон" инфицируются мыши и крысы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы уже четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы, для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали", - сказала Попова в ходе заседания координационного совета президиума по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:11 21.12.2021 (обновлено: 16:34 21.12.2021)
Омикрон-штаммом коронавируса инфицируются мыши и крысы, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штаммом коронавируса инфицируются мыши и крысы