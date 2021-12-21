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Омикрон-штаммом коронавируса инфицируются мыши и крысы, заявила Попова

Омикрон-штаммом коронавируса инфицируются мыши и крысы, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021

Омикрон-штаммом коронавируса инфицируются мыши и крысы, заявила Попова

Новым штаммом коронавируса "омикрон" инфицируются мыши и крысы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:11

2021-12-21T16:11

2021-12-21T16:34

распространение коронавируса

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новым штаммом коронавируса "омикрон" инфицируются мыши и крысы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы уже четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы, для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали", - сказала Попова в ходе заседания координационного совета президиума по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса